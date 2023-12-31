Одразу на 70 гривень: перед Новим роком в Україні злетіли ціни на популярні овочі

Найбільше подорожчали помідори

У січні у великих українських супермаркетах значно подорожчали деякі продукти. Серед них опинилися такі популярні овочі як картопля, помідори, огірки та болгарський перець.

За даними сайту Мінфін, вартість цих овочів зростає вже кілька місяців поспіль. У грудні найбільше змінилися ціни на помідори.

Ціни на картопля

Ближче до Нового року картоплю продають у супермаркетах за ціною 22,40 грн за один кілограм. Місяцем раніше вартість овочів становила 12,03.

Також значно подорожчала молода картопля — з 18,95 до 30,90.

Рожева картопля зараз коштує покупцям 25,93 грн, а раніше — 15,63 грн.

Ціни на помідори

Ціни на червоні помідори до свят значно змінилися. Наразі овоч продають по 106,45 грн. У листопаді його вартість становила 75,20. Тобто різниця становить 31,25.

Найбільше серед овочів змінилися ціни на рожеві помідори. Нині їх можна купити в середньому по 159 гривень. У листопаді їхня ціна становила 87,75 грн. Різниця становила 71,25.

Понад 20 гривень подорожчали помідори вершка. Нині їхня вартість — 115,95.

Ціни на огірки

Огірки продовжують дорожчати й у грудні з ціни становила 89 гривень за кілограм. За місяць до цього овочі можна було купити по 76,14.

Значно подорожчали огірки довгоплідні. Нині їх продають у супермаркетах по 129 гривень, а у листопаді — по 92,63.

Ціни на болгарський перець

Болгарський перець у грудні також значно зріс у ціні. Наразі овоч обходиться покупцям у 184,20. У листопаді його вартість становила 152,89.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у 2024 році деякі продукти в Україні можуть подорожчати чи стати дефіцитними. Наприклад, можуть злетіти ціни на кондитерські вироби.