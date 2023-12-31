Сразу на 70 гривен: перед Новым годом в Украине взлетели цены на популярные овощи

Больше всего подорожали помидоры

В январе в крупных украинских супермаркетах значительно подорожали некоторые продукты. Среди них оказались такие популярные овощи как картофель, помидоры, огурцы и болгарский перец.

По данным сайте Минфин, стоимость этих овощей растет уже несколько месяцев подряд. В декабре больше всего изменились цены на помидоры.

Цены на картофель

Ближе к Новому году картофель продают в супермаркетах по цене 22,40 грн за один килограмм. Месяцем ранее стоимость овоща составляла 12,03.

Также значительно подорожал молодой картофель — с 18,95 до 30,90.

Розовый картофель сейчас обходится покупателям в 25,93 грн, а ранее — 15,63.

Цены на помидоры

Цены на красные помидоры к праздникам также значительно изменились. Сейчас овощ продают по 106,45 грн. В ноябре его цена составляла 75,20. То есть, разница составляет 31,25.

Больше всего среди овощей изменились цены розовые помидоры. Сейчас их можно купить в среднем по 159 гривен. В ноябре их цена составляла 87,75 грн. Разница составила 71,25.

Более чем на 20 гривен подорожали помидоры сливка. Сейчас их стоимость — 115,95.

Цены на огурцы

Огурцы продолжают дорожать и в декабре из цены составила 89 гривен за килограмм. За месяц до этого овощ можно было купить по 76,14.

Значительно подорожали огурцы длинноплодные. Сейчас их продают в супермаркетах по 129 гривен, а в ноябре — по 92,63.

Цены на болгарский перец

Болгарский перец в декабре также значительно вырос в цене. Сейчас овощ обходится покупателям в 184,20. В ноябре его цена составляла 152,89.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в 2024 году некоторые продукты в Украине могут подорожать или стать дефицитными. Например, могут взлететь цены на кондитерские изделия.