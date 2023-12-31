Не випускають з України? На кордоні з Польщею величезні черги: де найбільші (відео)

Подекуди вже почали словесні суперечки

Посилення перевірок чоловіків на кордоні обернулося величезними чергами на пропускних пунктах. Прямо зараз на них стоять десятки автобусів та цивільних автомобілів.

Про це свідчать численні відео в мережі. Пише Nexta.

У той же час у мережі пишуть, що люди стоять на кордоні вже понад добу. Як зазначає "24 Канал", черги утворилися, бо ті, кого не випускають, перекрили дорогу для тих, хто в’їжджає. Раніше ДПСУ заявляли, що на пропускних пунктах посилили перевірки людей через зростання випадків підробки документів.

Нині люди перекривають дорогу. Не пропускають транспорту. Продовжуються словесні суперечки.

Водночас у ДПСУ озвучують такі дані щодо ситуації на кордоні (вони підтверджують черги на кордоні з Польщею):

Нагадаємо, що українці скаржаться, що на кордоні з Польщею перестали випускати всіх чоловіків. За даними ДПСУ, станом на 30 грудня з України до Польщі утворилася величезна черга з легкових авто (від 50 до 200 авто) та автобусів (5-27 авто). Пішки дозволено перетинати кордон лише в одному пункті пропуску — "Шегіні". На кордоні з іншими державами великих черг немає або вони взагалі відсутні.