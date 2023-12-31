Не выпускают из Украины? На границе с Польшей огромные очереди: где больше всего (видео)

Кое-где уже начали словесные перепалки

Усиление проверок мужчин на границе Украины обернулось огромными очередями на пропускных пунктах. Прямо сейчас на них стоят десятки автобусов и гражданских автомобилей.

Об этом свидетельствуют множественные видео в сети. Пишет Nexta.

В это же время в сети пишут, что люди стоят на границе уже больше суток. Как отмечает "24 Канал", очереди образовались, потому что те, кого не выпускают, перекрыли дорогу для въезжающих. Стоит напомнить, что ранее ГПСУ заявляли, что на пропускных пунктах ужесточили проверки людей из-за роста случаев подделки документов.

Сейчас люди перекрывают дорогу. Не пропускают транспорт. Продолжаются словесные перепалки.

В это же время в ГПСУ озвучивают такие данные по поводу ситуации на границе (они подтверждают очереди на границе с Польшей):

Напомним, что украинцы жалуются, что на границе с Польшей перестали выпускать всех мужчин. По данным ГПСУ, по состоянию на 30 декабря, из Украины в Польшу образовалась огромная очередь из легковых авто (от 50 до 200 авто) и автобусов (5-27 авто). Пешком разрешено пересекать границу только в одном пункте пропуска — "Шегини". На границе с другими государствами больших очередей нет или же они и вовсе отсутствуют.