Українцям виплачують по 3600 грн: хто може отримувати допомогу три місяці поспіль

Для отримання допомоги людина необхідно проживати в одному із семи районів зі списку

З 1 грудня за підтримки ЮНІСЕФ в Україні було запроваджено нову програму допомоги однієї для однієї з категорій людей. Вони можуть отримувати допомогу протягом трьох місяців по 3600 гривень на місяць.

Про це повідомляє "Юридичний порадник для ВПО". Наголошується, що в цьому випадку йдеться про програму допомоги малозабезпеченим сім’ям. У такий спосіб сім’ям хочуть полегшити проходження опалювального зимового періоду.

Хто має право на допомогу

Малозабезпечена сім’я;

Сім’я багатодітна, або в її складі є дитина з інвалідністю, яка не досягла повноліття.

Сім’ї обов’язково повинні проживати на одній із цих територій:

Дніпровський район;

Криворізький район Дніпропетровської області;

Новомосковський район Дніпропетровської області;

Павлоградський район; Дніпропетровська область;

Запорізький район;

Богодухівський район Харківської області;

Харківський район;

Чугуївський район Харківської області.

Так, допомога виплачується на кожного члена сім’ї три місяці по 3600 гривень на місяць. На кожну дитину можна додатково одержати 6660 гривень.

Як отримати виплату

Цей вид допомоги здійснюється автоматично. Механізм звернення не передбачено. Інформація про відповідність сукупності критеріїв призначення допомоги береться з інформаційних баз Міністерства соціальної політики та обробляється автоматично.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у 2024 році в Україні зросте рівень соціальних виплат. Це зокрема стосується також допомоги особам та інвалідністю та допомога малозабезпеченим сім’ям.