Украинцам выплачивают по 3600 грн: кто может получать помощь три месяца подряд
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Для получения помощи человек необходимо проживать в одном из семи районов из списка
С 1 декабря при поддержке ЮНИСЕФ в Украине была введена новая программа помощи одной для одной из категорий людей. Они могут получать пособие в течение трех месяцев по 3600 гривен в месяц.
Об этом сообщает "Юридический советчик для ВПО". Отмечается, что речь в данном случае идет о программе помощи малообеспеченным семьям. Таким образом семьям хотят облегчить прохождения отопительного зимнего периода.
Кто имеет право на помощь
- Малообеспеченная семья, и она получает помощь от государства;
- Семья многодетная, или в ее составе есть ребенок с инвалидностью, не достигший совершеннолетия;
Семьи обязательно должны проживать на одной из этих территорий:
- Днепровский район;
- Криворожский район Днепропетровской области;
- Новомосковский район Днепропетровской области;
- Павлоградский район; Днепропетровской области;
- Запорожский район;
- Богодуховский район Харьковской области;
- Харьковский район;
- Чугуевский район Харьковской области.
Так, помощь выплачивается на каждого члена семьи три месяца по 3600 гривен в месяц. На каждого ребенка можно дополнительно получить 6660 гривен.
Как получить выплату
Данный вид помощи производится автоматически. Механизм обращения не предусмотрен. Информация о соответствии совокупности критериев для назначения помощи берется из информационных баз Министерства социальной политики и обрабатывается автоматически.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в 2024 году в Украине вырастет уровень социальных выплат. Это в частности касается также и помощи лицам и инвалидностью и помощь малоимущим семьям.