Украинцам выплачивают по 3600 грн: кто может получать помощь три месяца подряд

Для получения помощи человек необходимо проживать в одном из семи районов из списка

С 1 декабря при поддержке ЮНИСЕФ в Украине была введена новая программа помощи одной для одной из категорий людей. Они могут получать пособие в течение трех месяцев по 3600 гривен в месяц.

Об этом сообщает "Юридический советчик для ВПО". Отмечается, что речь в данном случае идет о программе помощи малообеспеченным семьям. Таким образом семьям хотят облегчить прохождения отопительного зимнего периода.

Кто имеет право на помощь

Малообеспеченная семья, и она получает помощь от государства;

Семья многодетная, или в ее составе есть ребенок с инвалидностью, не достигший совершеннолетия;

Семьи обязательно должны проживать на одной из этих территорий:

Днепровский район;

Криворожский район Днепропетровской области;

Новомосковский район Днепропетровской области;

Павлоградский район; Днепропетровской области;

Запорожский район;

Богодуховский район Харьковской области;

Харьковский район;

Чугуевский район Харьковской области.

Так, помощь выплачивается на каждого члена семьи три месяца по 3600 гривен в месяц. На каждого ребенка можно дополнительно получить 6660 гривен.

Как получить выплату

Данный вид помощи производится автоматически. Механизм обращения не предусмотрен. Информация о соответствии совокупности критериев для назначения помощи берется из информационных баз Министерства социальной политики и обрабатывается автоматически.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в 2024 году в Украине вырастет уровень социальных выплат. Это в частности касается также и помощи лицам и инвалидностью и помощь малоимущим семьям.