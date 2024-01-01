"Побачать пекло зі свого вікна": Зеленський розповів, чого чекати росіянам у 2024 році

Україна помітно посилилася у році, що минає

У новому 2024 році росіяни неодмінно отримають "подарунки" від української військової промисловості, а завдяки техніці від союзників окупанти відчують справжню лють.

Так у своєму новорічному зверненні президент Володимир Зеленський подякував усім країнам світу, які приєдналися до коаліції з оснащення України різними видами озброєнь.

Наприклад, він нагадав, що українські пілоти вже освоюють літаки F-16 і вони неодмінно з’являться в небі нашої країни. Крім того, за його словами, наступного року противник зазнає люті українського військпрому, а сили оборони обов’язково "пригостять" його вітчизняною зброєю, артилерією, повітряними та морськими дронами та іншим.

Глава держави нагадав, що Україна вже продемонструвала свої можливості завдавати ударів на Чорному морі, що стало "чорною сторінкою" в історії російського флоту.

"І хай би скільки випускав ворог ракет, хай би скільки було обстрілів та атак – підлих, безжалісних, масованих – у прагненні зламати нас, українців, залякати, збити Україну з ніг, загнати під землю, ми все одно піднімемось. Бо той, хто приносить на нашу землю пекло, одного дня побачить його з власного вікна", — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що під час війни українці мають або працювати на перемогу, або воювати.