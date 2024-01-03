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"Дані втрачають цінність": українцям пояснили, чи небезпечний злом бази "Київстару"

Автор
Інна Клєстова Інна Клєстова
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Українцям пояснили, наскільки небезпечна хакерська атака на "Київстар" Новина оновлена 03 січня 2024, 10:29
Українцям пояснили, наскільки небезпечна хакерська атака на "Київстар". Фото pexels.com

Викрадені дані можуть бути корисними лише в тому випадку, якщо ви знаєте конкретний номер конкретного абонента

Під час атаки на найбільшого в Україні оператора мобільної мережі "Київстар", в результаті якої 24 млн. абонентів тимчасово залишилися без зв’язку, хакери навряд чи могли отримати особисті дані користувачів. Так вважає експерт із кібербезпеки, колишній керівник підрозділу боротьби з кіберзлочинністю в СБУ Костянтин Корсун.

Аргументував він свою думку тим, що цю інформацію важко верифікувати. Про це Корсун заявив в інтерв’ю "Телеграфу".

"Я не вірю, що всю базу злили. Це досить складно технічно: воно так організоване, що майже неможливо зробити навіть із правами суперадміністратора. Ну, які там можуть бути дані? Якщо це prepaid-абоненти (передплаченого зв’язку. — Ред. ), то жодних даних немає, окрім номера телефону, скільки ним користуються, який обсяг даних та яка кількість дзвінків. Це така знеособлена інформація, яка мало що кому дасть", — пояснив він.

Експерт з кібербезпеки додав, що дані можуть бути корисні тільки в тому випадку, якщо ви знаєте конкретний номер конкретного абонента. Тоді можна перевірити, кому людина дзвонила по телефону, в який день, якою тривалістю були ці дзвінки, з якою інтенсивністю, в якому місті вона знаходилась.

"Але це вже конкретні особи, які мають конкретні номери, і в основному постраждати можуть політики, військові, топові персоналії", - зазначив він.

Для пересічних громадян, яких абсолютна більшість у базі оператора мобільного зв’язку особливого ризику немає. "Можуть приходити якісь SMS зі спамом чи фішингом, якщо цю базу продавати якими-небудь шматками", — додав Корсун.

За словами експерта, спецслужб ворога дані, які є у мобільного оператора, не мають жодної цінності. Оскільки для спецслужб важливою є постійна актуалізація даних щодня, щохвилини. Без живої актуалізації дані сильно втрачають цінність. "Саме тому одне з ключових питань: чому вони вирішили "вбити" це все? Якщо вони мали такий доступ до даних, то воно було набагато ціннішим, поки вони мали живий доступ до бази. А якщо вони злили та забрали дані, ну це історична архівна інформація", — підсумував він.

Більше на цю тему читайте в ексклюзивному матеріалі "Телеграфа" " Прикрутити" повістки в "ДіЯ" можна за кілька днів: екс-працівник СБУ з кібербезпеки про атаку на "Київстар", грішну "Дію" та дірявий Telegram "

Раніше "Телеграф" писав, що під час атаки на мобільного оператора "Київстар" хакери знищили близько 40% інфраструктури компанії. Експерти зазначають, що кібератака була унікальною, і щоб відновити роботу, залучалося близько тисячі людей.

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#Хакери #Київстар