Укр

"Данные теряют ценность": украинцам пояснили, опасен ли взлом базы "Киевстара"

Автор
Инна Клестова Инна Клестова
Дата публикации
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Автор
Украинцам пояснили на сколько опасна хакерская атака на "Киевстар" Новость обновлена 03 января 2024, 10:29
Украинцам пояснили на сколько опасна хакерская атака на "Киевстар". Фото pexels.com

Украденные данные могут быть полезны только в том случае, если вы знаете конкретный номер конкретного абонента

Во время атаки на крупнейшего в Украине оператора мобильной сети "Киевстар", в результате которой 24 млн абонентов временно остались без связи, хакеры вряд ли могли получить личные данные пользователей. Так считает эксперт по кибербезопасности, бывший руководитель подразделения по борьбе с киберпреступностью в СБУ Константин Корсун.

Аргументировал он свое мнение тем, что эту информацию трудно верифицировать. Об этом Корсун заявил в интервью "Телеграфу".

"Я не верю, что всю базу слили. Это довольно сложно технически: оно так организовано, что почти невозможно сделать даже с правами суперадминистратора. Ну, какие там могут быть данные? Если это prepaid-абоненты (предоплаченной связи. — Ред. ), то никаких данных нет, кроме номера телефона, сколько им пользуются, какой объем данных и какое количество звонков. Это такая обезличенная информация, которая мало что кому даст", — пояснил он.

Эксперт по кибербезопасности добавил, что содержащиеся данные могут быть полезны только в том случае, если вы знаете конкретный номер конкретного абонента. Тогда можно проверить кому человек звонил по телефону, в какой день, какой продолжительности были эти звонки, с какой интенсивностью, в каком городе он находился.

"Но это уже конкретные лица, у которых есть конкретные номера, и в основном пострадать могут политики, военные, топовые персоналии", — отметил он.

Для рядовых граждан, которых абсолютное большинство в базе оператора мобильной связи особого риска нет. "Могут приходить какие-то SMS со спамом или фишингом, если эту базу продавать какими-нибудь кусками", — добавил Корсун.

По словам эксперта, спецслужб врага данные, которые есть у мобильного оператора, не несут никакой ценности. Поскольку для спецслужб важна постоянная актуализация данных каждый день, поминутно. Без живой актуализации данные сильно теряют ценность. "Именно поэтому один из ключевых вопросов: почему они решили "убить" это все? Если они имели такой доступ к данным, то он был гораздо более ценным, пока они имели живой доступ к базе. А если они слили и забрали данные, ну это историческая архивная информация", — подытожил он.

Больше на эту тему читайте в эксклюзивном материале "Телеграфа" "Прикрутить" повестки в "ДіЯ" можно за несколько дней: экс-работник СБУ по кибербезопасности об атаке на "Киевстар", грешную "Дію" и дырявый Telegram"

Ранее "Телеграф" писал, что во время атаки на мобильного оператора "Киевстар" хакеры уничтожили около 40% инфраструктуры компании. Эксперты отмечают, что кибератака была уникальной, и, чтобы восстановить работу, привлекалось около тысячи человек.

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