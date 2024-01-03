Ситуація значно покращилась: прикордонники розповіли, скільки людей повернулись до України

Минулого року до України повернулися 99% громадян, які виїжджали з країни

В Україні за 11 місяців 2023 року було зафіксовано понад 32 млн перетинів кордону. Водночас різниця між тими, хто виїхав та тими, хто повернувся до України, складає менше ніж 1%.

Про це повідомляє Опендатабот з посилання на дані Адміністрації Держприкордонслужби. Зазначається, що це на 1,6 млн або 5% більше перетинів кордону, аніж за відповідний період 2022 року.

Загалом 14 млн осіб повернулись до України за неповний 2023 рік, а 14,1 млн — покинуло країну. Різниця між тими, хто виїхав з України та тими, хто повернувся, складає 142 тисячі. Йдеться безпосередньо про кількість перетинів державного кордону українцями.

Слід зазначити, що це у 15 разів менше, ніж у перший рік повномасштабної війни. Так, у 2022 різниця між тими, хто виїхав з України та тими, хто повернувся, складала 2,2 млн.

Якщо на початку року українці частіше виїжджали, аніж повертались, то вже з липня ця тенденція змінилась. Пік повернень у 2023 році припав на квітень — +114 тис. громадян та на серпень — +144 тис. громадян України.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що прикордонники почали посилено перевіряти документи чоловіків мобілізаційного віку, які мають право на виїзд та вимагали у них документи, які б підтверджували право на відстрочку.