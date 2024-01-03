Ситуация значительно улучшилась: пограничники рассказали, сколько людей вернулись в Украину

В прошлом году в Украину вернулись 99% выезжавших из страны граждан

В Украине за 11 месяцев 2023 года было зафиксировано более 32 млн пересечений границы. В то же время разница между выехавшими и вернувшимися в Украину составляет менее 1%.

Об этом сообщает Опендатабот со ссылкой на данные Администрации Госпогранслужбы. Отмечается, что это на 1,6 млн или 5% больше пересечений границы, чем за соответствующий период 2022 года.

В общей сложности 14 млн человек вернулись в Украину за неполный 2023 год, а 14,1 млн — покинули страну. Разница между выехавшими из Украины и вернувшимися составляет 142 тысячи. Речь идет непосредственно о количестве пересечений государственной границы украинцами.

Следует отметить, что это в 15 раз меньше, чем за первый год полномасштабной войны. Так, в 2022 разница между выехавшими из Украины и вернувшимися составляла 2,2 млн.

Если в начале года украинцы чаще выезжали, чем возвращались, то с июля эта тенденция изменилась. Пик возвращений в 2023 году пришелся на апрель — +114 тыс. граждан и на август — +144 тыс. граждан Украины.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что пограничники начали усиленно проверять документы мужчин мобилизационного возраста, имеющих право на выезд и требовали у них документы, подтверждающие право на отсрочку.