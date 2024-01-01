Черги чоловіків на кордоні України зростають: омбудсмен вимагає пояснень у прикордонників

Чиновник сподівається, що нічиї права порушені не будуть

На українсько-польському кордоні останніми днями було помічено збільшення черг у зв’язку з посиленням перевірок чоловіків, які перетинають кордон, що не залишилося поза увагою омбудсмена.

Як повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у своєму telegram-каналі, про довгі черги повідомлялося зокрема і 31 грудня при тому на різних КПП. Декому довелося чекати своєї черги понад добу.

Він нагадав, що прикордонники почали посилено перевіряти документи чоловіків мобілізаційного віку, які мають право на виїзд та вимагали у них документи, які б підтверджували право на відстрочку.

"Щоб розібратися із ситуацією, сьогодні вранці направив терміновий лист до Державної прикордонної служби України з проханням надати інформацію про документи, які вимагають працівники ДПСУ у громадян, які перетинають державний кордон, а також правові підстави такої вимоги", — написав Лубінець.

Омбудсмен нагадав, що посадовцям варто діяти лише відповідно до чинного законодавства та своїх повноважень і не виходити за їхні рамки.

"Сподіваюся, що цю ситуацію вдасться вирішити, а права людини та громадянина не будуть порушені", — додав він.

Як повідомлялося раніше, спікер ДПСУ Андрій Демченко розповів "Телеграфу", що чутки про посилення правил виїзду для чоловіків не відповідають дійсності, а посилені перевірки проводяться через почастішання випадків підробки документів, які дозволяють перетнути кордон.