Хто наступний після "Київстару"? Експерт назвав об'єкти, яким загрожує кібератака із РФ

Експерт пояснив, яку мету переслідують росіяни

Після того, як російські хакери зламали мобільного оператора "Київстар", під загрозою можуть перебувати й інші об’єкти. Насамперед це критична інфраструктура, а також додаток "Дія".

Свою думку з цього приводу в інтерв’ю "Телеграфу" висловив експерт з кібербезпеки, колишній керівник підрозділу боротьби з кіберзлочинністю в СБУ Костянтин Корсун. За його словами, росіяни хочуть, щоб через їхні кібератаки постраждало якнайбільше людей.

Костянтин Корсун зазначив, що до об’єктів критичної інфраструктури можна віднести транспорт, енергетику, водопостачання, фінансову галузь, постачання продуктів тощо. З цих об’єктів необхідно виділити, наприклад, 100 найкритичніших: "Енергоатом", "Ощадбанк" тощо.

"Тобто системні об’єкти, зупинка роботи яких буде показовою, максимально резонансною, адже хакери спецслужб полюють не на гроші, а на політичний резонанс, дестабілізацію суспільства. З цих 100 об’єктів виділяємо ті, які широко використовуються або дуже залежні від інформаційних технологій. мобільні оператори, інтернет-провайдери — це повністю залежний бізнес від мереж, від кіберскладової (у травні 2023 року столичний провайдер "Корбіна" також зазнав російської хакерської атаки. — Ред.)", — каже експерт із кібербезпеки.

За допомогою такого аналізу можна приблизно припустити, на які об’єкти наступного разу РФ зробить кібератаку. Головна мета ворога — завдати максимальної шкоди суспільству.

"Це будуть об’єкти, зупинка роботи яких торкнеться величезної кількості людей, — та ж енергетика в опалювальний сезон. Або фінтех, що залежить від технологій, і банківський додаток у кожного зараз у смартфоні. "Дія". Вона також може бути наступною метою", — наголосив Костянтин Корсун.

Про що ще розповів Костянтин Корсун можна прочитати у нашому матеріалі: "Прикрутити" повістки в "ДіЯ" можна за кілька днів: експрацівник СБУ з кібербезпеки про атаку на "Київстар", грішну "Дію" і дірявий Telegram".

Раніше Телеграф розповідав про те, що месенджер Telegram небезпечно використовувати. Влада РФ особисто знає розробника і має з ним тісний контакт.