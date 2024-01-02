Російська влада домовилася і дружить з розробником Telegram: експерт з кібербезпеки пояснив чому не варто використовувати месенджер

Дуров взяв у кремлівських олігархів мільярд доларів

Використання месенджеру Telegram в Україні створює загрози для національної безпеки, особливо під час широкомасштабної війни. Таку думку в інтерв’ю "Телеграфу" висловив експерт з кібербезпеки, колишній керівник підрозділу по боротьбі з кіберзлочинністю в СБУ Костянтин Корсун.

За словами експерта, вже того факту, що Telegram є російською розробкою, цілком достатньо аби відмовитись від використання месенджеру.

"Це росіяни, це Дуров (Павло Дуров, розробник Telegram. — Ред.) Він наче виїхав, але тримає сервери на території Росії, співпрацює з російською владою, обмежує якісь канали, видаляє їх. Дуров брав гроші від кремлівських олігархів — мільярд доларів. Російська влада блокувала-блокувала, боролася-боролася з Дуровими, а потім раз! І перестала, і навіть стала дружити, і Роскомнадзор створив свій Telegram-канал. Хіба це не прямий доказ того, що з ним домовилися, але просто не афішують", — підкреслив Корсун.

Крім того, у фаховому середовищі існують і технічні претензії до Telegram.

"Месенджер практично незахищений. Всі нормальні месенджери: Signal, Threema, Wire і навіть Viber використовують наскрізне шифрування. Це така опція, яка не дозволяє розробнику месенджера читати і бачити повідомлення своїх користувачів. Тому це стало міжнародним стандартом у всіх захищених месенджерах.

Threema, Wire використовують протокол Signal. Він відкритий. Це означає, що будь-який фахівець може зайти, подивитися його код, пошукати там "чорні ходи". А Дуров не показує свій протокол. Він каже, що це секрет, це наша розробка і все. Хоча в сучасному світі такі практики вже давно не працюють. Правило security through obscurity, тобто безпека через невизначеність (якщо не знати як влаштована система, то її важче зламати. — Ред.), вже давно спростовано. Це міф", — резюмував Корсун.

Повний текст інтерв’ю з Костянтином Корсуном читайте на сайті "Телеграф" у середу, 3 січня, вранці.