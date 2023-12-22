Знищили 40% інфраструктури: нові подробиці кібератаки на "Київстар"

У компанії розповіли, що саме вдалося стерти хакерам

Під час атаки на мобільного оператора "Київстар" хакери знищили близько 40% інфраструктури компанії. Експерти зазначають, що кібератака була унікальною, і щоб відновити роботу, залучалося близько тисячі людей.

Про це повідомив президент компанії Олександр Комаров на заході NV "Україна та світ попереду 2024 року", пише NV Бізнес. За його словами, у зломщиків було дві мети — налякати українців і посіяти паніку серед них, а також якнайсильніше зруйнувати інфраструктуру.

Президент "Київстару" розповів, що радіофіксована мережа в полях покриває десятки тисяч об’єктів, мобільна мережа — 15 тисяч об’єктів, фіксована мережа — 80 тисяч об’єктів по всій Україні. Потім йде транзитна мережа, а потім – віртуальна IT-мережа, яка керує як послугами, так і корпорацією.

"Найбільший удар був по віртуальному шару мережі. Було знищено багато серверів, було затерто безліч даних. База даних клієнтів була повністю стерта. Це не профілі клієнтів, це внутрішні профілі, які допомагають системі", — сказав Олександр Комаров.

Він зазначив, що "атака була унікальною", і для ліквідації наслідків залучили близько тисячі фахівців. Але все вдалося оперативно відновити.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що абонентам "Київстар" належить компенсація за незручності. У компанії мобільного оператора розповіли, на що можуть розраховувати клієнти.