Уничтожили 40% инфраструктуры: новые подробности кибератаки на "Киевстар"

В компании рассказали, что именно удалось стереть хакерам

Во время атаки на мобильного оператора "Киевстар" хакеры уничтожили около 40% инфраструктуры компании. Эксперты отмечают, что кибератака была уникальной, и, чтобы восстановить работу, привлекалось около тысячи человек.

Об этом сообщил президент компании Александр Комаров на мероприятии NV "Украина и мир впереди 2024 года", пишет NV Бизнес. По его словам, у взломщиков было две цели — напугать украинцев и посеять панику среди них, а также как можно сильнее разрушить инфраструктуру.

Президент "Киевстара" рассказал, что радиофиксированная сеть в полях покрывает десятки тысяч объектов, мобильная сеть — 15 тысяч объектов, фиксированная сеть — 80 тысяч объектов по всей Украине. Затем идет транзитная сеть, а после — виртуальная IT-сеть, которая управляет как услугами, так и корпорацией.

"Наибольший удар был по виртуальному слою сети. Было уничтожено много серверов, было затерто множество данных. База данных клиентов была полностью стерта. Это не профили клиентов, это внутренние профили, помогающие системе", — сказал Александр Комаров.

Он отметил, что "атака была уникальной", и для ликвидации последствий привлекли около тысячи специалистов. Но все удалось оперативно восстановить.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что абонентам "Киевстар" полагается компенсация за неудобства. В компании мобильного оператора рассказали, на что могут рассчитывать клиенты.