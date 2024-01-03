Кто следующий после "Киевстар"? Эксперт назвал объекты, которым грозит кибератака из РФ

Эксперт пояснил, какую цель преследуют россияне

После того как российские хакеры взломали мобильного оператора "Киевстар", под угрозой могут находиться и другие объекты. В первую очередь это критическая инфрастуктура, а также приложение "Дія".

Свое мнение на этот счет в интервью "Телеграфу" выразил эксперт по кибербезопасности, бывший руководитель подразделения по борьбе с киберпреступностью в СБУ Константин Корсун. По его словам, россияне хотят, чтобы из-за их кибератак пострадало как можно больше людей.

Константин Корсун отметил, что к объектам критической инфраструктуры можно отнести транспорт, энергетику, водоснабжение, финансовую отрасль, снабжение продуктами и так далее. Их этих объектов нужно выделить, к примеру, 100 самых критичных: "Энергоатом", "Ощадбанк" и так далее.

"То есть системные объекты, остановка работы которых будет показательна, максимально резонансна, ведь хакеры спецслужб охотятся не на деньги, а на политический резонанс, дестабилизацию общества. Из этих 100 объектов выделяем те, которые широко используются или очень зависимы от информационных технологий. Те же мобильные операторы, интернет-провайдеры — это полностью зависимый бизнес от сетей, от киберскладовой (в мае 2023 года столичный провайдер "Корбина" также подвергся российской хакерской атаке. — Ред.)", — говорит эксперт по кибербезопасности.

При помощи такого анализа можно примерно предположить, на какие объекты в следующий раз РФ совершит кибератаку. Главная цель врага — нанести максимальный вред обществу.

"Это будут объекты, остановка работы которых коснется огромного количества людей, — та же энергетика в отопительный сезон. Или финтех, зависящий от технологий, и банковское приложение у каждого сейчас в смартфоне. "Дія". Она также может быть следующей целью", — подчеркнул Константин Корсун.

О чем еще рассказал Константин Корсун можно прочитать в нашем материале: "Прикрутить" повестки в "ДіЯ" можно за несколько дней: экс-работник СБУ по кибербезопасности об атаке на "Киевстар", грешную "Дію" и дырявый Telegram".

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что мессенджер Telegram опасно использовать. Власти РФ лично знают разработчика и имеют с ним тесный контакт.