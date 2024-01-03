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Кто следующий после "Киевстар"? Эксперт назвал объекты, которым грозит кибератака из РФ

Автор
Яна Порохня Яна Порохня
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Кибератаки на Украину могут повториться Новость обновлена 03 января 2024, 16:05
Кибератаки на Украину могут повториться. Фото Иллюстративное фото

Эксперт пояснил, какую цель преследуют россияне

После того как российские хакеры взломали мобильного оператора "Киевстар", под угрозой могут находиться и другие объекты. В первую очередь это критическая инфрастуктура, а также приложение "Дія".

Свое мнение на этот счет в интервью "Телеграфу" выразил эксперт по кибербезопасности, бывший руководитель подразделения по борьбе с киберпреступностью в СБУ Константин Корсун. По его словам, россияне хотят, чтобы из-за их кибератак пострадало как можно больше людей.

Константин Корсун отметил, что к объектам критической инфраструктуры можно отнести транспорт, энергетику, водоснабжение, финансовую отрасль, снабжение продуктами и так далее. Их этих объектов нужно выделить, к примеру, 100 самых критичных: "Энергоатом", "Ощадбанк" и так далее.

"То есть системные объекты, остановка работы которых будет показательна, максимально резонансна, ведь хакеры спецслужб охотятся не на деньги, а на политический резонанс, дестабилизацию общества. Из этих 100 объектов выделяем те, которые широко используются или очень зависимы от информационных технологий. Те же мобильные операторы, интернет-провайдеры — это полностью зависимый бизнес от сетей, от киберскладовой (в мае 2023 года столичный провайдер "Корбина" также подвергся российской хакерской атаке. — Ред.)", — говорит эксперт по кибербезопасности.

При помощи такого анализа можно примерно предположить, на какие объекты в следующий раз РФ совершит кибератаку. Главная цель врага — нанести максимальный вред обществу.

"Это будут объекты, остановка работы которых коснется огромного количества людей, — та же энергетика в отопительный сезон. Или финтех, зависящий от технологий, и банковское приложение у каждого сейчас в смартфоне. "Дія". Она также может быть следующей целью", — подчеркнул Константин Корсун.

О чем еще рассказал Константин Корсун можно прочитать в нашем материале: "Прикрутить" повестки в "ДіЯ" можно за несколько дней: экс-работник СБУ по кибербезопасности об атаке на "Киевстар", грешную "Дію" и дырявый Telegram".

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что мессенджер Telegram опасно использовать. Власти РФ лично знают разработчика и имеют с ним тесный контакт.

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#Украина #Киевстар #Кибератака #Кибербезопасность