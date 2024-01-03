В Україні перша сім’я одержала сертифікат на новий будинок: як працює програма "єВідновлення"

Власники знищеного майна можуть розраховувати на покупку нового за рахунок держави

Родина із Гостомелю отримала сертифікат на нове житло за програмою "ЄВідновлення". Вони вже обрали собі будинок у Бучі та уклали договір на купівлю-продаж об’єкту.

Вже наступного місяця родина переїде. Про це міністр цифрової трансформації Михайло Федоров написав у своєму телеграм-каналі.

"Що особливо важливо: зі стартом програми компенсацій за знищене житло жінка вирішила повернутися до України з евакуації. Поки Росія продовжує руйнувати та знищувати будинки, ми працюємо над максимально зручним та прозорим відновленням. Якщо у вас пошкоджено квартиру чи будинок, фіксуйте це через "Дію", а потім подавайте заяву про компенсацію", — написав Федоров.

Нагадаємо, що у "Дії" можливість обміняти житловий сертифікат на новий будинок з’явилася 27 грудня. Але важливо оновити застосунок до останньої версії.

Як отримати сертифікат

Процедура досить проста, але має деякі важливі нюанси. Щоб забронювати кошти, скористайтесь інструкцією:

переконайтеся, що у вас остання версія "Дії";

зайдіть у розділ "єВідновлення";

відкрийте вкладку "Сертифікати на житло";

натисніть кнопку "Забронювати гроші".

Відповідь прийде у "Дію" протягом п’яти робочих днів. У вас буде 30 днів на пошук житла та укладання договору купівлі-продажу. Але якщо не встигнете, можна повторно забронювати кошти.

Отримати сертифікат на нове житло досить просто

Є важливий аспект. Оформити угоду можуть лише ті нотаріуси, які мають доступ до Реєстру пошкодженого та знищеного майна.

Гроші за державною програмою можна вкласти в об’єкти на первинному або вторинному ринку, або ж у будинок, що будується. Але щоб отримати допомогу, доведеться відмовитись від права власності на знищену нерухомість. Це можна зробити у нотаріуса чи в Центрі надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Зазначимо, що програма "ЄВідновлення" надає також кошти на ремонт будинків, що постраждали від обстрілів. Загалом за перші пів року держава допомогла 23 тисячам українських сімей.

Раніше "Телеграф" писав, що українцям компенсують витрати, якщо вони відновлять пошкоджені будинки за свої гроші. Сума розраховуватиметься індивідуально.