В Украине первая семья получила сертификат на новый дом: как работает программа "єВідновлення"

Владельцы уничтоженного имущества могут рассчитывать на покупку нового за счет государства

Семья из Гостомеля получила сертификат на новое жилье по программе "єВідновлення". Они уже выбрали себе дом в Буче и заключили договор на куплю-продажу объекта.

Уже в следующем месяце семья переедет. Об этом министр цифровой трансформации Михаил Федоров написал в своем Телеграм-канале.

"Что особенно важно: со стартом программы компенсаций за уничтоженное жилье женщина решила вернуться в Украину по эвакуации. Пока Россия продолжает разрушать и уничтожать дома, мы работаем над максимально удобным и прозрачным восстановлением. Если у вас повреждена квартира или дом, фиксируйте это через "Дию", а затем подавайте заявление о компенсации", — написал Федоров.

Напомним, что в "Дие" возможность обменять жилищный сертификат на новый дом появилась 27 декабря. Но важно обновить приложение до последней версии.

Как получить сертификат

Процедура достаточно простая, но имеет некоторые важные нюансы. Чтобы забронировать средства, воспользуйтесь инструкцией:

убедитесь, что у вас последняя версия "Дии";

зайдите в раздел "єВідновлення";

откройте вкладку "Сертификаты на жилье";

нажмите на кнопку "Забронировать деньги".

Ответ придет в "Дию" в течение пяти рабочих дней. У вас будет 30 дней на поиск жилья и заключение договора купли-продажи. Но если не успеете, то можно повторно забронировать средства.

Получить сертификат на новое жилье достаточно просто

Есть важный нюанс. Оформить сделку могут только те нотариусы, у которых есть доступ к Реестру поврежденного и уничтоженного имущества.

Деньги по государственной программе можно вложить в объекты на первичном или вторичном рынке, или же в строящийся дом. Но чтобы получить помощь, придется отказаться от права собственности на уничтоженную недвижимость. Это можно сделать у нотариуса или в Центре предоставления административных услуг (ЦПАУ).

Отметим, что программа "єВідновлення" предоставляет также средства на ремонт пострадавших от обстрелов домов. Всего за первые полгода государство помогло 23 тысячам украинских семей.

Ранее "Телеграф" писал, что украинцам компенсируют траты, если они восстановят поврежденные дома за свои деньги. Сумма будет рассчитываться индивидуально.