В Україні змінилася ціна на оформлення паспорта і не тільки: подробиці

Деякі ціни діятимуть лише у період воєнного стану

З 1 січня 2024 року в Україні змінилася вартість оформлення ID-картки, посвідки на проживання та посвідчення особи без громадянства. Причина у тому, що змінилася вартість бланків біометричних документів.

Про це повідомили у МВС України. У відомстві наголосили, що оформлення ID-карти вперше, тобто у 14 років, безоплатне.

Так, за звичайне оформлення ID-картки протягом 20 днів потрібно заплатити 504 гривні, а термінове (10 робочих днів) коштуватиме дорожче — 874 гривні. У відомстві зазначають, що вартість оформлення біометричного паспорта діє лише у період воєнного стану. Через 6 місяців після закінчення повномасштабної війни ціна зросте до 626 гривень.

Посвідчення на постійне проживання в Україні тепер можна оформити за 1151 гривень. Термін виготовлення – 15 робочих днів. Посвідчення на тимчасове проживання в Україні також змінилося у ціні та коштує 1396 гривень. Оформлення також може зайняти до 15 робочих днів.

Щодо посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон, то з 1 січня його вартість становить 6867 гривень.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що на кордоні України у чоловіків посилено перевіряють документи. У ДПСУ заявили, що все відбувається згідно із законом.