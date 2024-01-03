В Украине изменилась цена на оформление паспорта и не только: подробности

Некоторые цены будут действовать только в период военного положения

С 1 января 2024 года в Украине изменилась стоимость оформления ID-карты, вида на жительство и удостоверение личности без гражданства. Причина заключается в том, что изменилась стоимость бланков биометрических документов.

Об этом сообщили в МВД Украины. В ведомстве подчеркнули, что оформление ID-карты впервые, то есть в 14 лет, бесплатное.

Так, за обычное оформление ID-карты в течение 20 дней нужно заплатить 504 гривны, а срочное (10 рабочих дней) будет стоить дороже — 874 гривен. В ведомстве отмечают, что стоимость оформления биометрического паспорта действует только в период военного положения. Спустя 6 месяцев после окончания полномасштабной войны цена возрастет до 626 гривен.

Удостоверение на постоянное проживание в Украине можно теперь оформить за 1151 гривен. Срок изготовления 15 рабочих дней. Удостоверение на временное проживание в Украине также изменилось в цене и стоит 1396 гривен. Оформление тоже может занять до 15 рабочих дней.

Что касается удостоверения лица без гражданства для выезда за границу, то с 1 января его стоимость составляет 6867 гривен.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что на границе Украины у мужчин усиленно проверяют документы. В ГПСУ заявили, что все происходит согласно с законом.