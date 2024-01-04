Пенсіонери можуть отримати додатково 5 LED-ламп: "Укрпошта" назвала умови

Обмін проводиться у міських відділеннях пошти

"Укрпошта" оголосила про можливість отримання додаткових LED-ламп у всіх українських містах для пенсіонерів. На кожного передбачено ще 5 LED-ламп.

Нова хвиля програми стартувала у четвер, 4 січня. Про це повідомили у пресслужбі компанії.

"Програма підтримки нашої енергосистеми триває. У грудні сільські відділення Укрпошти почали обмінювати +5 енергоощадних ламп для пенсіонерів, які раніше вже могли освітити домівки новими лампами. Відсьогодні стартує нова хвиля — додатковий обмін у міських відділеннях", — йдеться у повідомленні.

Умови програми

Для отримання додаткових 5 LED-ламп пенсіонерам необхідно відвідати відділення пошти з паспортом, РНОКПП пенсійним посвідченням та мати активний номер телефону.

"Головна зміна: старі лампи можна принести у відділення протягом місяця з моменту отримання п'яти нових. Пенсіонери, які прагнуть обміняти лампи вперше, також можуть це зробити за правилами, описаними вище", — додали в Укрпошті.

Також у компанії нагадали, що зі старту програми обміну ламп розжарювання українці вже встигли замінити 25 млн ламп. На цей час залишаються доступними ще 14 млн світлодіодів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на початку грудня 2023 року "Укрпошта" запустила нову хвилю програми й лише за тиждень українці обміняли мільйон ламп.