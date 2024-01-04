Пенсионеры могут получить дополнительно 5 LED-ламп: "Укрпочта" назвала условия
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Обмен производится в городских отделениях почты
"Укрпочта" объявила о возможности получения дополнительные LED-лампы во всех украинских городах для пенсионеров. На каждого предусмотрено еще по 5 LED-ламп.
Новая волна программы стартовала в четверг, 4 января. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
"Программа поддержки нашей энергосистемы продолжается. В декабре сельские отделения Укрпочты начали обменивать +5 энергосберегающих ламп для пенсионеров, которые раньше уже могли осветить дома новыми лампами. Сегодня стартует новая волна — дополнительный обмен в городских отделениях", — говорится в сообщении.
Условия программы
Для получения дополнительных 5 LED-ламп пенсионерам необходимо посетить отделение почты с паспортом, РНОКПП пенсионным удостоверением и иметь активный номер телефона.
"Главное изменение: старые лампы можно принести в отделение в течение месяца с момента получения пяти новых. Пенсионеры, стремящиеся обменять лампы впервые, также могут сделать это по правилам, описанным выше", — добавили в "Укрпочте".
Также в компании напомнили, что со старта программы обмена ламп накаливания украинцы уже успели заменить 25 млн ламп. В настоящий момент остаются доступными еще 14 млн светодиодов.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в начале декабря 2023 года "Укрпочта" запустила новую волну программы и всего за неделю украинцы обменяли миллион ламп.