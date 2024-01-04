Дорожче і корисніше. В Україні оновили "пакунок малюка": що тепер до нього входить

В оновленому боксі буде більше багаторазових пелюшок

В Україні з 1 січня 2024 року збільшилася вартість "пакунку малюка" до 7689 гривень у зв’язку з підвищенням прожиткового мінімуму для дітей до 6 років, який наразі становить 2563 грн. Склад допомоги для новонароджених переглянуто.

Про це повідомили у Міністерстві соціальної політики України. Склад "пакунку малюка" переглядають кожні чотири роки, прислухаючись до побажань батьків та думки експертів, представників ЮНІСЕФ.

2024 року склали оновлений список речей, які входитимуть до одноразової допомоги для новонародженого. Тепер там більше багаторазових пелюшок та теплого одягу. Навпаки, зменшили кількість речей найменшого розміру. Прислухалися і до побажань батьків щодо ковдри-пледа. Тепер він буде більшим за розміром.

Поки ведеться державна реєстрація наказу про зміну складу "пакунку малюка". Коли вона завершиться, документ буде опублікований на офіційному сайті Мінсоцполітики.

Що таке "пакунок малюка"

Цей вид державної підтримки з’явився в Україні ще у 2018 році. Він є натуральною допомогою, що складається з необхідних для малюка предметів. Це одяг та засоби особистої гігієни.

З 2018 року було видано понад 700 тисяч таких наборів. При цьому батьки можуть вибрати інший варіант підтримки, а саме ― грошову компенсацію. Як повідомляє відомство, найчастіше беруть саме "пакунок малюка", бо там уже є все необхідне.

Раніше "Телеграф" писав, як оформити соціальну допомогу, якщо один із батьків не платить аліменти на дитину.