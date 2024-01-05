Рієлтор розповіла, як зекономити на покупці квартири до 30% вартості

При покупці квартири варто враховувати один важливий момент

З початком повномасштабного вторгнення в Україні очікували обвалу цін на нерухомість, але його не відбулося. Наразі ціни залишаються практично такими ж, що й до 24 лютого 2022 року.

Про це у коментарі "Телеграфу" розповіла столичний рієлтор Ірина Луханіна. За її словами, якщо зараз поглянути на оголошення, то там ціни менші хіба що на 10-15%, та й то не по всім обʼєктам.

Луханіна зазначила, що реальний торг починається уже під конкретного покупця. Про це люди знають, тому, за словами рієлтора, багато хто пропонує зі старту свою ціну, наприклад, мінус 30%, а то й більше від ціни оголошення.

"Інша справа що більшість власників житла на такі пропозиції не погоджуються, але є й виключення. Скажімо, якщо на квартирі, що до війни коштувала 250 000 доларів, скинуть 70 000, її за тиждень можна продати, попри те, що цінник все одно немаленький, а в країні війна", – заявила Луханіна.

За її словами, ті, хто не готовий значно скидати ціни, чекають і далі. Фахівець підкреслила, що таких людей на ринку теж немало.

"Саме тому реальних угод набагато менше, ніж могло б бути. Бо насправді люди і зараз шукають житло, готові купувати, та з врахуванням нинішніх реалій, тобто, дешевше", — підкреслила вона.

Детальніше про те, що відбувається на українському ринку нерухомості читайте у матеріалі "Телеграфа": "Що очікує на ринок нерухомості в 2024 році: власники житла лякають покупців, щоб хоча б щось продати".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що родина із Гостомелю отримала сертифікат на нове житло за програмою "ЄВідновлення". Вони вже обрали собі будинок у Бучі та уклали договір на купівлю-продаж об'єкта.