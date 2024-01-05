Риелтор рассказала, как сэкономить на покупке квартиры до 30% стоимости

При покупке квартиры следует учитывать один важный момент

С началом полномасштабного вторжения в Украине ожидали обвала цен на недвижимость, но этого не произошло. В настоящее время цены остаются практически такими же, как и до 24 февраля 2022 года.

Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказала столичный риелтор Ирина Луханина. По ее словам, если сейчас посмотреть на объявления, то там цены меньше разве что на 10-15%, да и то не по всем объектам.

Луханина отметила, что реальный торг начинается уже под конкретного покупателя. Об этом люди знают, поэтому, по словам риелтора, многие предлагают со старта свою цену, например, минус 30%, а то и больше цены объявления.

"Другое дело, что большинство владельцев жилья на такие предложения не соглашаются, но есть и исключения. Скажем, если на квартире, которая до войны стоила 250 000 долларов, сбросят 70 000, ее за неделю можно продать, несмотря на то, что ценник все равно немаленький, а в стране война", – заявила Луханина.

По ее словам, те, кто не готов значительно сбрасывать цены, ждут и дальше. Специалист подчеркнула, что таких людей на рынке тоже немало.

"Именно поэтому реальных сделок гораздо меньше, чем могло бы быть. Потому что на самом деле люди и сейчас ищут жилье, готовы покупать, и с учетом нынешних реалий, то есть дешевле", — подчеркнула она.

Подробнее о том, что происходит на украинском рынке недвижимости читайте в материале "Телеграфа": "Что ожидает рынок недвижимости в 2024 году: владельцы жилья пугают покупателей, чтобы хотя бы что-то продать".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что семья из Гостомеля получила сертификат на новое жилье по программе "Евосстановление". Они уже выбрали дом в Буче и заключили договор на куплю-продажу объекта.