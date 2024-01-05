Для групи поляків сходження на Говерлу мало не стало трагедією (відео)

Мандрівники провели в горах майже всю ніч

Гірські рятувальники знайшли чотирьох туристів із Польщі, які заблукали під час спуску з Говерли увечері, 4 січня 2024 року. Через щільний туман і рясний сніг вони втратили орієнтир і збилися з дороги.

Мандрівники зв’язалися з гірськими рятувальниками та попросили їх про допомогу, дали координати місцезнаходження. Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) поінформувала в офіційному Телеграм-каналі.

"5 січня о 03:20 гірські пошуковці знайшли заблукалих біля полонини Гропа, відігріли їх чаєм та на "Богуні" транспортували до місця тимчасового проживання", — йдеться у повідомленні.

Мандрівникам пропонували медичну допомогу, але вони відмовилися від неї. Їхній стан задовільний.

Рятувальникам вдалося знайти мандрівників, що заблукали

Зазначимо, що Говерла досить популярна локація для туристів. Її висота сягає 2061 м. Найвища точка гір Карпат та всієї України приваблює не лише наших громадян, а й іноземців, які приїжджають сюди навіть під час повномасштабної війни.

Раніше "Телеграф" писав, що у жовтні 2023 року на Говерлі стався ще один трагічний інцидент, внаслідок якого під час спуску загинув турист. Його намагалися реанімувати, але повернути до життя чоловіка не вдалось. Другого туриста змогли врятувати, його доставили на одну із місцевих баз відпочинку.