Для группы поляков восхождение на Говерлу чуть не обернулось трагедией (видео)

Путешественники провели в горах почти всю ночь

Горные спасатели нашли четверых туристов из Польши, которые заблудились во время спуска с Говерлы вечером, 4 января 2024 года. Из-за плотного тумана и обильного снега они потеряли ориентир и сбились с пути.

Путешественники связались с горными спасателями и попросили их о помощи, дали координаты местонахождения. Об этом Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) проинформировала в официальном Телеграм-канале.

"5 января в 03:20 горные поисковики нашли заблудших у горной долины Гропа, отогрели их чаем и на "Богуне" транспортировали к месту временного проживания", ― говорится в сообщении.

Путешественникам предлагали медицинскую помощь, но они от нее отказались. Их состояние удовлетворительно.

Спасателям удалось найти заблудившихся путешественников

Отметим, что Говерла является достаточно популярной локацией для туристов. Ее высота достигает 2061 м. Высшая точка гор Карпат и всей Украины привлекает не только наших граждан, но и иностранцев, которые приезжают сюда даже во время полномасштабной войны.

Ранее "Телеграф" писал, что в октябре 2023 года на Говерле произошел еще один трагический инцидент, в результате которого при спуске погиб турист. Его пытались реанимировать, но вернуть к жизни мужчину не удалось. Второго туриста смогли спасти, его доставили на одну из местных баз отдыха.