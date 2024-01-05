Для группы поляков восхождение на Говерлу чуть не обернулось трагедией (видео)
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Путешественники провели в горах почти всю ночь
Горные спасатели нашли четверых туристов из Польши, которые заблудились во время спуска с Говерлы вечером, 4 января 2024 года. Из-за плотного тумана и обильного снега они потеряли ориентир и сбились с пути.
Путешественники связались с горными спасателями и попросили их о помощи, дали координаты местонахождения. Об этом Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) проинформировала в официальном Телеграм-канале.
"5 января в 03:20 горные поисковики нашли заблудших у горной долины Гропа, отогрели их чаем и на "Богуне" транспортировали к месту временного проживания", ― говорится в сообщении.
Путешественникам предлагали медицинскую помощь, но они от нее отказались. Их состояние удовлетворительно.
Отметим, что Говерла является достаточно популярной локацией для туристов. Ее высота достигает 2061 м. Высшая точка гор Карпат и всей Украины привлекает не только наших граждан, но и иностранцев, которые приезжают сюда даже во время полномасштабной войны.
Ранее "Телеграф" писал, что в октябре 2023 года на Говерле произошел еще один трагический инцидент, в результате которого при спуске погиб турист. Его пытались реанимировать, но вернуть к жизни мужчину не удалось. Второго туриста смогли спасти, его доставили на одну из местных баз отдыха.