Буде перти до кінця: політпсихолог назвав два сценарії Зеленського завершення війни

Президент часто проявляє свою впертість

Головною рисою характеру президента Володимира Зеленського є його впертість і неготовність змінювати думку. Також його характеризує відмова йти на компроміси.

Про це в інтерв'ю "Телеграфу" заявив політичний психолог та експерт з невербальної комунікації Валентин Кім. Він зазначив, що ці риси характеру були помітними ще за часів КВК, коли у молодого коміка Володимира Зеленського був конфлікт з ведучим Олександром Масляковим.

"Для перегляду ставлення як до подій, так і до свого оточення, йому потрібні кардинальні зміни навколо, щось дійсно радикальне. Ця риса залишилась при ньому", — підкреслив психолог.

Водночас Кім зазначив, що зміна риторики президента з "домовитись десь посередині" на "ми не торгуємо територіями" відбулася під впливом трагічних і неочікуваних подій. Але, на думку фахівця, Зеленський й тут проявляє впертість.

"Раніше він був впевнений, що лише йому вдасться домовитись з Путіним і укласти мир. Тепер він впевнений, що Росію можна перемогти лише силою. Заявою про те, що Зеленський не готовий до компромісів з ворогом є два моменти у новорічному зверненні: світлина, де він на острові Зміїному показує середній палець у бік РФ, і картина з палаючим Кремлем у його кабінеті", — заявив Кім.

Тому, на думку психолога, щодо різних сценаріїв завершення війни зараз можна констатувати лише одне: Володимир Зеленський буде перти до кінця. Кім вважає, що у цьому полягає природа президента.

"Також під час виступу 31 грудня президент двічі підкреслив, що попри всі події в країні, він залишається на своєму посту, як і у перший день повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Це свідчення того, що він сприймає і позиціонує себе як константу, основу, без якої все може розвалитися", — підсумував він.

Детальніше про те, які метаморфози відбулися у ставленні президента до війни та українського суспільства за час його правління, читайте у матеріалі "Телеграфа": "Справжнього Зеленського ми бачили лише раз: психолог розповів про зміни президента за останні 5 років".

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вважає, що переговори між Росією та Україною про завершення війни наразі просто неможливі.