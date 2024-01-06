Готелі за мільйони євро на березі моря: постачальниця Міноборони Глиняна купила елітну нерухомість, — ЗМІ

Глиняну застали в одному з готелів за тим, що вона роздавала вказівки персоналу

Постачальник продовольства для ЗСУ Тетяна Глиняна купила кілька готелів у Хорватії. Саме вона є засновницею приватних компаній, які продавали Міноборони яйця по 17 гривень та інші продукти за завищеною ціною.

Про це повідомляє "NV Бізнес". Загальна вартість готелів оцінюється в 10 млн євро або близько пів мільярда гривень.

Готелі базуються в хорватському місті Спліт, розташованому на узбережжі Адріатичного моря. Мінімум три готелі у цьому курортному місті належать Глиняній.

"Вона сиділа у холі та активно роздавала вказівки місцевому персоналу українською мовою. Кажуть, що вона десь біля Білої Церкви має м’ясопереробний завод", — розповів співрозмовник на умовах анонімності, який по фото впізнав Тетяну Глиняну.

Згідно з даними хорватського бізнес-реєстру, восени 2023 року Глиняна стала бенефіціаром компаній "Zen Adria doo", "Pigment doo", "Mimoza doo". А ще в одній фірмі "Nazarii doo" вона стала фундаторкою у 2016 році. Ці фірми володіють наступними готелями у Спліті:

Бутік-готель Mirari має 18 кімнат, ресторан і басейн на даху.

Готель Ora категорії 4* має 24 номери, ресторан та конгрес-центр на 50 осіб.

Бутік-готель Luxe категорії 4* має 30 номерів, ресторан, СПА-центр та конференц-кімнату на 8 осіб.

Готель Posh категорії 5* має 6 апартаментів, басейн на даху, СПА-центр.

Готелі від 18 кімнат і вище в подібних локаціях коштують 2,5-3 млн євро. До того ж у готелі Mirari у 2023 році було проведено ремонт, а поряд ведуться будівельні роботи.

Тетяна Глиняна володіє фірмою "Гранд консалт", яка постачала військовим гречку по 50 гривень за кілограм. А бізнес-партнер її онука формальний власник фірми "Актив компані", яка постачала військовим яйцям по 17 гривень та картоплею по 22 грн. Крім того, вона має власний м’ясопереробний завод у Білій Церкві.

Також Глиняну пов’язують з іншими компаніями, які в різні часи були постачальниками для Міноборони. Це ТОВ "Преміум компані", ТОВ "Візит", ТОВ "Укрпродакорд ВР" та ТОВ "Гранд консалт" (8,16 млрд грн у 2020-2023 роках).

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