Отели за милионы евро на берегу моря: поставщик Минобороны Глиняна обзавелась элитной недвижимостью, - СМИ

Глиняну застали в одном из отелей за тем, что она раздавала указания персоналу

Поставщик продовольствия для ВСУ Татьяна Глиняна купила несколько отелей в Хорватии. Именно она является основательницей частных компаний, которые продавали Минобороны яйца по 17 гривен и другие продукты по завышенной цене.

Об этом сообщает "NV Бизнес". Общая стоимость отелей оценивается в 10 млн евро или около полумиллиарда гривен.

Отели расположены в хорватском городе Сплит, расположенный на побережье Адриатического моря. Минимум три гостиницы в этом курортном городе принадлежат Глиняной.

"Она сидела в холле и активно раздавала указания местному персоналу на украинском языке. Говорят, что у нее где-то возле Белой Церкви есть мясоперерабатывающий завод", — рассказал собеседник на условиях анонимности, который по фото опознал Татьяну Глиняну.

Согласно данным хорватского бизнес-реестра, осенью 2023 года Глиняна стала бенефициаром компаний "Zen Adria d.o.o.", "Pigment d.o.o.", "Mimoza d.o.o.". А еще в одной фирме "Nazarii d.o.o." она стала основательницей в 2016 году. Эти фирмы владеют следующими гостиницами в Сплите:

Бутик-отель Mirari располагает 18 комнатами, рестораном и бассейном на крыше.

Отель Ora категории 4* имеет 24 номера, ресторан и конгресс-центр на 50 человек.

Бутик-гостиница Luxe категории 4* имеет 30 номеров, ресторан, СПА-центр и конференц-комнату на 8 человек.

Отель Posh категории 5* имеет 6 апартаментов, бассейн на крыше, СПА-центр.

Гостиницы от 18 комнат и выше в подобных локациях стоят 2,5-3 млн евро. К тому же в отеле Mirari в 2023 году был проведен ремонт, а рядом ведутся строительные роботы.

Татьяна Глиняна владеет фирмой "Гранд консалт", которая поставляла военным гречку по 50 гривен за килограмм. А бизнес-партнер ее внука формальный владелец фирмы "Актив компани", которая снабжала военных яйцами по 17 гривен и картофелем по 22 грн. Кроме того у нее есть собственный мясоперерабатывающий завод в Белой Церкви.

Также Глиняну связывают с другими компаниями, которые в разное время были поставщиками для Минобороны. Это ООО "Премиум компани", ООО "Визит", ООО "Укрпродакорд ВР" и ООО "Гранд консалт" (8,16 млрд грн в 2020-2023 годах).

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