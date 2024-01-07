Якщо Україна програє: ексглава ЦРУ зробив невтішний прогноз

Схожий сценарій раніше озвучували західні військові та чиновники

Якщо російський диктатор Володимир Путін вважатиме своє вторгнення в Україну успішним, він не зупиниться на досягнутому. Ділі він може спрямувати війська до Молдови та країн Балтії.

Про це в інтерв'ю CNN заявив колишній глава Центрального розвідуправління США Девід Петреус. За його словами, підтримка України з боку Конгресу США є принципово важливою.

Водночас Колишній директор ЦРУ зазначив, що у Конгресі США є сильний двопартійний консенсус щодо виділення допомоги Україні. Проте він додав, що поки невідомо, коли саме її буде виділено.

Петреус підкреслив, що для допомоги Україні потрібно "багато мільярдів". Проте, на його думку, такі витрати абсолютно необхідними, оскільки вони дозволять запобігти перемозі Путіна і неминучому у цьому випадку перенесенню ним війни далі до Європи.

Петреус також пригадав слова колишнього держсекретаря США Генрі Кіссінджера перед смертю, який сказав, що лінія оборони НАТО тепер перебуває на кордоні між Україною та Росією. Петреус підкреслив, що повністю з цим погоджується.

Нагадаємо, на думку головнокомандувача бельгійської армії, генерала Мішеля Гофманп, якщо російський диктатор Володимир Путін переможе у війні в Україні, наступними цілями терориста можуть стати Молдова та країни Балтії. Диктатор вже неодноразово озвучував претензії до цих країн.