Розтратив на бронежилетах сотні мільйонів: розкрито нову схему колишнього заступника міністра оборони

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) разом з СБУ повідомили про нову підозру експосадовцям Міністерства оборони України. Їх звинуватили у перешкоджанні діяльності ЗСУ та розтраті майже 950 млн грн державних коштів.

Про це повідомила прес-служба ДБР. Подробиці з’явились на офіційному сайті.

Мова йде про заступника Міністра оборони України, колишнього керівника одного з Департаментів МО та колишнього начальника управління речового забезпечення Центрального управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ.

У ДБР імена фігурантів справи не називають. Але, швидше за все, йдеться про колишнього заступника міністра оборони Шаповалова та голову департаменту закупівель Хмельницького. Вони отримали вже по четвертій підозі.

Повідомляеться, що Міноборони та східноєвропейська компанія у 2022 році уклали договір на постачання великої партії бронежилетів.

Згідно з висновками судово-балістичних та товарознавчих експертиз, продукцію не можа було використовувати військовослужбовцям ЗСУ за цільовим призначенням. Вона не відповідала стандартам. Через закупівлю неякісної продукції збитки держави склали майже 950 млн грн.

Трьом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, вчинене в умовах особливого періоду, що призвело до тяжких наслідків вчинене групою осіб), ч. 5 ст. 191 (розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в особливо великих розмірах, в умовах воєнного стану та за попередньою змовою групою осіб) КК України.

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

Процесуальне керівництво здійснює Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Офісу Генерального прокурора.

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