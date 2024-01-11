Збитки на сотні мільйонів: в Україні викрили масштабну схему крадіжки електроенергії

За даними НАБУ, організатор схеми є бізнес-партнером учасника справи про розкрадання коштів "ПриватБанку"

У четвер, 11 січня, Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили схему заволодіння електричною енергією ПрАТ "НЕК "Укренерго". Також було встановлено легалізацію отриманих від її продажу коштів.

Як повідомляє пресслужба САП, сума збитків становить понад 716 млн грн. Про підозру повідомили особі, яка організувала оборудку, експосадовцю товариства, голові правління банку та директору приватної компанії.

У межах досудового розслідування встановлено, що на початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України, приватне товариство, яке з 2019 року здійснювало діяльність на ринку електричної енергії, як один із найбільших трейдерів, фактично припинило розраховуватися за отриману електроенергію від "Укренерго" й одночасно перестало її закуповувати на інших сегментах в різних учасників ринку.

З огляду на статус цього товариства, як сторони відповідальної за баланс, "раптово сформований" дефіцит електроенергії у вигляді негативного небалансу виникла потреба компенсувати вже за рахунок відбирання значно дорожчої електричної енергії в "Укренерго", розраховуватися за яку наперед організатор вчинення злочинів та його службові особи наміру не мали.

Незважаючи на те, що приватна компанія мала заборгованість перед товариством, керівник департаменту "Укренерго", відповідальний за застосування передбачених до підприємства санкцій, продажу електроенергії не зупинив. Своєю чергою, і гарант оплати, яким виступив один із комерційних банків, утворену перед "Укренерго" суму заборгованості не відшкодував і не міг цього зробити через грубі порушення голови правління банку під час видачі банківської гарантії в сумі 1,85 млрд грн.

Надалі отримана приватним підприємством енергія була перепродана реальним учасникам ринку, проте вже за нижчими, аніж придбана в "Укренерго", цінами, а кошти, які були отримані внаслідок реалізації цієї схеми, легалізовані шляхом перерахування між пов’язаними юридичним особами та виведення їх частини на рахунки до іноземних банківських установ.

Серед підозрюваних:

особа, яку слідство вважає організатором злочину — ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 КК України;

колишній директор департаменту ПрАТ "НЕК "Укренерго" – ч. 2 ст. 364 КК України;

голова правління комерційного банку – ст. 364-1 КК України;

директор приватної компанії – ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 КК України.

В САП зазначили, що, не отримавши кошти за реалізації енергії ПрАТ "НЕК "Укренерго" звернулось до банка-гаранту, проте товариство отримало відмову у погашенні заборгованості. Своєчасне реагування антикорупційних органів забезпечило арешт 721 млн грн, які перебували на рахунках залучених до злочинної схеми компаній. Крім того, у межах міжнародного співробітництва також заблоковано кошти на рахунках підконтрольної організатору схеми компанії у двох європейських країнах.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що тариф на електроенергію для населення в Україні офіційно є найнижчим у Європі – з 1 червня 2023 року громадяни платять 2,64 грн за кВт/год. За європейськими мірками це приблизно 6,73 цента, що робить електроенергію в нашій країні найдешевшою в Європі.