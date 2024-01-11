Убытки на сотни миллионов: в Украине разоблачили масштабную схему кражи электроэнергии

По данным НАБУ, организатор схемы является бизнес-партнером участника дела о хищении средств "ПриватБанка"

В четверг, 11 января, Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили схему завладения электрической энергией "НЕК "Укрэнерго". Также была установлена легализация полученных от ее продажи средств.

Как сообщает пресс-служба САП, сумма ущерба составляет более 716 млн грн. О подозрении сообщили лицу, организовавшему сделку, экс-чиновнику общества, председателю правления банка и директору частной компании.

В рамках досудебного расследования установлено, что в начале полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины, частное общество, с 2019 года осуществлявшее деятельность на рынке электрической энергии, как один из крупнейших трейдеров, фактически прекратило рассчитываться за полученную электроэнергию от "Укрэнерго" и одновременно перестало ее закупать на других сегментах у разных участников рынка.

Учитывая статус этого общества, как стороны ответственной за баланс, "внезапно сформированный" дефицит электроэнергии в виде негативного небаланса возникла потребность компенсировать уже за счет отбора значительно более дорогой электрической энергии у "Укрэнерго", рассчитываться за которую заранее организатор совершения преступлений и его должностные лица не собирались.

Несмотря на то, что у частной компании была задолженность перед обществом, руководитель департамента "Укрэнерго", ответственный за применение предусмотренных к предприятию санкций, продажи электроэнергии не остановил. В свою очередь, и гарант оплаты, которым выступил один из коммерческих банков, образовавшуюся перед "Укрэнерго" сумму задолженности не возместил и не мог этого сделать из-за грубых нарушений председателя правления банка при выдаче банковской гарантии в сумме 1,85 млрд грн.

В дальнейшем полученная частным предприятием энергия была перепродана реальным участникам рынка, однако уже по более низким, чем приобретенная у "Укрэнерго", ценам, а средства, полученные в результате реализации этой схемы, легализованы путем перечисления между связанными юридическими лицами и вывода их части на счета в иностранные банковские учреждения.

Среди подозреваемых:

лицо, которое следствие считает организатором преступления — ч. 5 ст. 191 и ч. 3 ст. 209 УК Украины;

бывший директор департамента "НЭК "Укрэнерго" — ч. 2 ст.364 УК Украины;

председатель правления коммерческого банка – ст. 364-1 УК Украины;

директор частной компании – ч. 5 ст. 191 и ч. 3 ст. 209 УК Украины.

В САП отметили, что, не получив средства от реализации энергии "НЕК "Укрэнерго" обратилось в банк-гарант, однако общество получило отказ в погашении задолженности. Своевременное реагирование антикоррупционных органов обеспечило арест 721 млн грн, которые находились на счетах привлеченных к преступной схеме компаний. Кроме того, в рамках международного сотрудничества также заблокированы средства на счетах подконтрольной организатору схемы компании в двух европейских странах.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что тариф на электроэнергию для населения в Украине официально самый низкий в Европе — с 1 июня 2023 года граждане платят 2,64 грн за кВт/ч. По европейским меркам это примерно 6,73 цента, что делает электроэнергию в нашей стране самой дешевой в Европе.