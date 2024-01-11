Топ-чиновник "Укренерго" виявився причетним до масштабної схеми крадіжки електроенергії: у компанії пояснили

В питанні завдання компанії збитків буде поставлена крапка

У ПрАТ "НЕК "Укренерго" прокоментували викриття схеми про заволодіння електричною енергією. Наразі є рішення першої інстанції на користь компанії.

Вони тісно співпрацюють з НАБУ в цій справі та надають слідству всю необхідну інформацію. Про це повідомили в Національній енергетичній компанії "Укренерго".

В березні 2022 року Україна перебувала на початку повномасштабного вторгнення, компанія-трейдер "Юнайтед-Енерджі", скориставшись цими обставинами, споживала електричну енергію, яку не придбала, і не заплатила НЕК "Укренерго" за небаланс електроенергії, який створила.

У повідомленні зазначається, що сума боргу перед "Укренерго" склала 1,7 млрд грн. При цьому банк-гарант не забезпечив виплату "Укренерго" фінансової гарантії.

"Колишній співробітник "Укренерго", який згадується в повідомленні НАБУ, як і всі працівники компанії, тоді працювали у критичних умовах – в процесі облаштування робочих місць в евакуації або в бомбосховищах. Це могло б призвести до певних уповільнень процесів. Наскільки це може бути кваліфіковано як вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 ККУ, має вирішити суд", — пишуть в Укренерго.

Що цікаво, компанії вже вдалося стягнути з трейдера та банку 600 млн грн боргу. Ще 1,1 млрд грн з урахуванням штрафів – "Укренерго" намагається стягнути в судовому порядку.

Вони повідомили, що вже є рішення першої інстанції на користь "Укренерго" по виплаті оператору системи передачі 1,1 млрд грн. Після набуття законної сили рішення суду, "Укренерго" стягне цю суму в повному обсязі, і в питанні завдання компанії збитків буде поставлена крапка.

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