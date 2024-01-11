Топ-чиновник "Укрэнерго" оказался причастен к масштабной схеме воровства электроэнергии: в компании объяснили

В вопросе нанесения компании убытков будет поставлена точка

В ЧАО "НЕК "Укрэнерго" прокомментировали разоблачение схемы о завладении электрической энергией. Сейчас есть решение первой инстанции в пользу компании.

Они тесно сотрудничают с НАБУ по этому делу и предоставляют следствию всю необходимую информацию. Об этом сообщили в Национальной энергетической компании "УкрЭнерго".

В марте 2022 года Украина находилась в начале полномасштабного вторжения, компания-трейдер "Юнайтед-Энерджи", воспользовавшись этими обстоятельствами, потребляла не приобретенную электрическую энергию и не заплатила НЭК "Укрэнерго" за небаланс создавшейся электроэнергии.

В сообщении отмечается, что сумма долга перед "Укрэнерго" составила 1,7 млрд грн. При этом банк-гарант не обеспечил выплату "Укрэнерго" финансовой гарантии.

"Бывший сотрудник "Укрэнерго", который упоминается в сообщении НАБУ, как и все сотрудники компании, тогда работали в критических условиях — в процессе обустройства рабочих мест в эвакуации или в бомбоубежищах. Это могло бы привести к определенным замедлениям процессов. Насколько это может быть квалифицировано как совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УКУ, должен решить суд", — пишут в Укрэнерго.

Что интересно, компании уже удалось взыскать с трейдера и банка 600 млн грн долга. Еще 1,1 млрд грн с учетом штрафов — "Укрэнерго" пытается взыскать в судебном порядке.

Они сообщили, что уже есть решение первой инстанции в пользу "Укрэнерго" по выплате оператору системы передачи 1,1 млрд грн. После вступления в законную силу решения суда, "Укрэнерго" взыщет эту сумму в полном объеме, и в вопросе нанесения компании ущерба будет поставлена точка.

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