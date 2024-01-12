Буде великий скандал: в українському СІЗО помер американський блогер

Близьке оточення звинувачує у смерті блогера владу США та України

Американський блогер Гонсало Ліра помер в українському СІЗО. Його було затримано СБУ спочатку у травні 2023 року, а потім у липні того ж року.

Про це повідомив журналіст Кіт Кларенберг, який працює у проєкті The Grayzone. Причина смерті 55-річного американця, ймовірно, проблеми зі здоров'ям.

"Підтверджено його сім'єю. Я не погоджувався з ним практично у всьому. Однак він не мав померти в українській в'язниці", — написав Кларенберг.

Смерть американського блогера підтвердив і телеведучий Такер Карлсон, який раніше брав інтерв'ю в батька Ліри. Українська сторона станом на вечір 12 січня поки що ніяк не прокоментувала подію.

Журналіст Алекс Рубінштейн опублікував у Twitter листа Гонсало Ліра від 4 січня, в якому той скаржився на самопочуття. У записці сказано, що блогер мав подвійну пневмонію (обидві легені), пневмоторакс і дуже важкий випадок набряку тіла.

"Все це почалося в середині жовтня, але в'язниця проігнорувала. Вони визнали, що у мене пневмонія, тільки на слуханні 22 грудня. Мені збираються зробити процедуру для зменшення тиску набряку в моїх легенях, який викликає у мене надзвичайну задишку до такого рівня, що я можу знепритомніти після мінімальної активності або просто розмови протягом 2 хвилин", — писав Гонсало Ліра.

Батько Гонсало заявив, що його сина нібито "катували", а також позбавили зв'язку на 8 місяців та 11 днів. Посольство США, за його словами, не діяло.

"Відповідальність за цю трагедію несе диктатор Зеленський за згодою старого Президента США Джо Байдена", — написав отець Гонсало.

Відомо, у травні 2023 року СБУ затримала у Харківській області блогера з подвійним громадянством (Чилі та США) за підозрою в "виправдовуванні російської агресії в Україні" та "поширенні проросійських тез у соціальних мережах". Згодом його звільнили під заставу, але в липні знову заарештували за спробу залишити Україну.

Раніше на захист Гонсало Ліри виступав Ілон Маск.

"Американський громадянин сидить у в'язниці в Україні після того, як ми відправили понад 100 мільярдів доларів? Чи є в цій історії щось більше, ніж просто критика Зеленського? Якщо це все, то у нас є серйозна проблема. Президент Зеленський, будь ласка, просвітите американський народ з цього питання", — написав Маск у грудні минулого року.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в РФ помер Володимир Хавінсон — "особистий геронтолог" Володимира Путіна. Він заявляв, що має намір прожити 100 а то навіть і 120 років.