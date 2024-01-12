Будет большой скандал: в украинском СИЗО умер американский блогер - СМИ

Близкое окружение обвиняет в смерти блоггера власти США и Украины

Американский блогер Гонсало Лира умер в украинском СИЗО. Он был задержан СБУ сначала в мае 2023 года, а потом в июле того же года.

Об этом сообщил журналист Кит Кларенберг, который работает в проекте The Grayzone. Причина смерти 55-летнего американца, вероятно, проблемы со здоровьем.

"Подтверждено его семьей. Я не соглашался с ним практически во всём. Однако он не должен был умереть в украинской тюрьме", – написал Кларенберг.

Смерть американского блогера подтвердил и телеведущий Такер Карлсон, который ранее брал интервью у отца Лиры. Украинская сторона по состоянию на вечер 12 января пока никак не прокомментировала произошедшее.

Журналист Алекс Рубинштейн опубликовал в Twitter письмо Гонсало Лира от 4 января, в котором тот жаловался на самочувствие. В записке сказано, что у блогера была двойная пневмония (обеих легких), пневмоторакс и очень тяжелый случай отека тела.

"Все это началось в середине октября, но тюрьма проигнорировала. Они признали, что у меня пневмония, только на слушании 22 декабря. Мне собираются сделать процедуру для уменьшения давления отека в моих легких, которое вызывает у меня чрезвычайную одышку до такого уровня, что я могу потерять сознание после минимальной активности или просто разговора в течение 2 минут", — писал Гонсало Лира.

Отец Гонсало заявил, что его сына якобы "пытали", а также лишили связи на 8 месяцев и 11 дней. Посольство США, по его словам, бездействовало.

"Ответственность за эту трагедию несет диктатор Зеленский при согласии старого Президент США Джо Байден", – написал отец Гонсало.

Известно, в мае 2023 года СБУ задержала в Харьковской области блоггера с двойным гражданством (Чили и США) по подозрению в "оправдывании российской агрессии в Украине" и "распространении пророссийских тезисов в социальных сетях". Позже его освободили под залог, но в июле снова арестовали за попытку покинуть Украину.

Ранее в защиту Гонсало Лиры выступал Илон Маск.

"Американский гражданин сидит в тюрьме в Украине после того, как мы отправили более 100 миллиардов долларов? Есть ли в этой истории нечто большее, чем просто критика Зеленского? Если это все, то у нас есть серьезная проблема. Президент Зеленский, пожалуйста, просветите американский народ по этому вопросу", — написал Маск в декабре прошлого года.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в РФ умер Владимир Хавинсон — "личный геронтолог" Владимира Путина. Он заявлял, что намерен прожить 100 или даже 120 лет.