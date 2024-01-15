Румунські фермери розширили блокаду: через ще один пункт пропуску перестали пускати вантажівки

Раніше фермери блокували тільки один пункт пропуску

Румунські фермери поновили блокування пунктів пропуску на кордоні з Україною. У понеділок, 15 січня, вони заблокували ще один пункт пропуску.

Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України. Зазначається, що близько 12.00 фермери поновили блокування руху вантажних автомобілів на напрямку пункту пропуску "Сірет", який знаходиться навпроти українського пункту пропуску "Порубне".

Також у ДПСУ зазначили, що почалося блокування румунського пункту пропуску "Вікову-де-Сус", що навпроти українського – "Красноїльськ". За даними українських прикордонників, інші види транспорту, а також пішоходи в обох пунктах пропуску оформлюються встановленим порядком як на в’їзд, так і виїзд з України.

Слід зазначити, що наразі також продовжується блокування пунктів пропуску "Рава-Руська — Гребенне", "Краківець — Корчова", "Ягодин — Дорогуськ" на кордоні з Польщею.

Нагадаємо, 13 січня 2024 року о 14:00 румунські фермери знову заблокували пункт пропуску "Сірет".