Ексчиновниці з паспортом РФ дозволили повернутись на посаду: у Мінʼюсті різко відреагували

Російське громадянство — не єдине, чим вона прославилась

Ексчиновницю Марину Прилуцьку, яка добровільно отримала громадянство РФ та, коли перебувала у Криму, контактувала з ФСБ, можуть повернути на посаду за рішенням Верховного суду. Міністерство юстиції заявило, що протистоятиме цьому.

Про це Мін'юст написав у Facebook. Місцеперебування колишньої посадовиці наразі не відоме.

Поновлення на посаді колишній заступниці начальника Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції – начальниці Управління забезпечення примусового виконання рішень у Київській області стало можливе завдяки скасуванню постанови Шостого апеляційного адміністративного суду про законність звільнення громадянки РФ з посади державної служби.

Відповідне рішення ухвалила у вівторок, 9 січня, колегія суддів Касаційного адміністративного суду ВС у складі судді-доповідача Андрія Жука, суддів Наталії Мартинюк та Жанни Мельник-Томенко.

Справу було направлено на новий розгляд до Шостого апеляційного адміністративного суду.

У Мін'юсті наголошують, що в матеріалах справи є документи від СБУ, які свідчать про добровільне набуття колишнім державним службовцем Міністерства юстиції громадянства країни-агресора.

За інформацією Служби безпеки України, 13 березня 2014 року Прилуцька прибула до міста Ялта (АР Крим) де зареєструвала своє місце проживання. Посадовиця повторно відвідала Крим після початку російської окупації. Там вона на підставі раніше здійсненої реєстрації отримала паспорт громадянки РФ (за даними слідства, документ є чинним — ред.). Також, за даними СБУ, під час перебування в АР Крим експосадовиця мала контакти зі співробітниками ФСБ РФ.

За даними "Української правди", як повідомило джерело в Мін'юсті, місце перебування Прилуцької наразі невідоме. Ба більше, Верховний суд ухвалив рішення без виклику сторін. Міністерство дізналося про розгляд справи, лише отримавши копію постанови.

Раніше "Телеграф" писав, що у Верховному суді України повідомили про намір оскаржити поновлення на посаді судді Богдана Львова, у якого знайшли російське громадянство.