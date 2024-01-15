Экс-чиновнице с паспортом РФ разрешили вернуться на должность: в Минюсте резко отреагировали

Российское гражданство – не единственное, чем она прославилась

Экс-чиновницу Марину Прилуцкую, которая добровольно получила гражданство РФ и, когда находилась в Крыму, контактировала с ФСБ, могут вернуть на должность по решению Верховного суда. Министерство юстиции заявило, что будет противостоять этому.

Об этом Минюст написал в Facebook. Местонахождение бывшего должностного лица пока не известно.

Возобновление в должности бывшего заместителя начальника Центрального межрегионального управления Министерства юстиции – начальницы Управления обеспечения принудительного исполнения решений в Киевской области стало возможно благодаря отмене постановления Шестого апелляционного административного суда о законности увольнения гражданки РФ с должности государственной службы.

Соответствующее решение было принято во вторник, 9 января, коллегией судей Кассационного административного суда ВС в составе судьи-докладчика Андрея Жука, судей Наталии Мартынюк и Жанны Мельник-Томенко.

Дело было направлено на новое рассмотрение в Шестой апелляционный административный суд.

В Минюсте отмечают, что в материалах дела есть документы от СБУ, свидетельствующие о добровольном приобретении бывшим государственным служащим Министерства юстиции гражданства страны-агрессора.

По информации Службы безопасности Украины, 13 марта 2014 года Прилуцкая прибыла в Ялту (АР Крым), где зарегистрировала свое место жительства. Чиновница повторно посетила Крым после начала российской оккупации. Там она на основании ранее осуществленной регистрации получила паспорт гражданки РФ (по данным следствия, документ действует — ред.). Также, по данным СБУ, во время пребывания в АР Крым у экс-чиновницы были контакты с сотрудниками ФСБ РФ.

По данным "Украинской правды", как сообщил источник в Минюсте, местонахождение Прилуцкой пока неизвестно. Более того, Верховный суд принял решение без вызова сторон. Министерство узнало о рассмотрении дела, только получив копию постановления.

Ранее "Телеграф" писал, что в Верховном суде Украины сообщили о намерении обжаловать восстановление в должности судьи Богдана Львова, у которого нашли российское гражданство.