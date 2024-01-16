Для оформлення субсидії у 2024-му потрібно підготувати пакет документів: що туди має входити
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У деяких випадках громадянинові можуть знадобитися додаткові папери.
В Україні низка громадян має право на отримання субсидій, які, наприклад, допомагають полегшити проходження складних періодів у році. Однак перед її оформленням громадянину потрібно зібрати пакет документів.
"Телеграф" розповідає про те, що до нього має входити 2024-го року. Основні документи, які необхідно надати для субсидії, є:
- заяву про призначення та надання житлової субсидії,
- декларацію про доходи й витрати осіб,
- додатково можна додати договір найму (оренди) житла, довідки про доходи, довідку ВПО, а також інші документи – підтвердження непроживання особи за місцем реєстрації.
Інші документи, які можуть вимагати у разі потреби:
- довідки, що підтверджують місце перебування особи на території іншої адміністративно-територіальної одиниці;
- довідки про оплату житлово-комунальних послуг в іншому житловому приміщенні;
- акти обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства селищної, сільської або міської ради;
- договори оренди житла в іншому місці тощо.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, чи можна одразу отримувати два види допомоги в Україні.