Для оформлення субсидії у 2024-му потрібно підготувати пакет документів: що туди має входити

У деяких випадках громадянинові можуть знадобитися додаткові папери.

В Україні низка громадян має право на отримання субсидій, які, наприклад, допомагають полегшити проходження складних періодів у році. Однак перед її оформленням громадянину потрібно зібрати пакет документів.

"Телеграф" розповідає про те, що до нього має входити 2024-го року. Основні документи, які необхідно надати для субсидії, є:

заяву про призначення та надання житлової субсидії,

декларацію про доходи й витрати осіб,

додатково можна додати договір найму (оренди) житла, довідки про доходи, довідку ВПО, а також інші документи – підтвердження непроживання особи за місцем реєстрації.

Інші документи, які можуть вимагати у разі потреби:

довідки, що підтверджують місце перебування особи на території іншої адміністративно-територіальної одиниці;

довідки про оплату житлово-комунальних послуг в іншому житловому приміщенні;

акти обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства селищної, сільської або міської ради;

договори оренди житла в іншому місці тощо.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чи можна одразу отримувати два види допомоги в Україні.