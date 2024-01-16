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Для оформлення субсидії у 2024-му потрібно підготувати пакет документів: що туди має входити

Автор
Денис Подставной Денис Подставной
Дата публікації
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Автор
Укринформ Новина оновлена 16 січня 2024, 09:44

У деяких випадках громадянинові можуть знадобитися додаткові папери.

В Україні низка громадян має право на отримання субсидій, які, наприклад, допомагають полегшити проходження складних періодів у році. Однак перед її оформленням громадянину потрібно зібрати пакет документів.

"Телеграф" розповідає про те, що до нього має входити 2024-го року. Основні документи, які необхідно надати для субсидії, є:

  • заяву про призначення та надання житлової субсидії,
  • декларацію про доходи й витрати осіб,
  • додатково можна додати договір найму (оренди) житла, довідки про доходи, довідку ВПО, а також інші документи – підтвердження непроживання особи за місцем реєстрації.

Інші документи, які можуть вимагати у разі потреби:

  • довідки, що підтверджують місце перебування особи на території іншої адміністративно-територіальної одиниці;
  • довідки про оплату житлово-комунальних послуг в іншому житловому приміщенні;
  • акти обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства селищної, сільської або міської ради;
  • договори оренди житла в іншому місці тощо.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чи можна одразу отримувати два види допомоги в Україні.

Теги:
#Україна #Виплати #Субсидія