Україна може розпочати процес вступу до НАТО до закінчення війни, але є важливий нюанс

Для морального духу українських захисників такий крок був би вкрай важливим

Україна може отримати запрошення до НАТО та розпочати процес вступу. Однак стати членом Альянсу, доки триває повномасштабна війна, країна не зможе.

Таку заяву зробив президент Польщі Анджей Дуда під час пресконференції із президентом України Володимиром Зеленським у Давосі. Про це повідомляє "Польське радіо".

"Україна має отримати запрошення до НАТО, яке розпочало б цей процес. Це надзвичайно важливо також для морального духу захисників України", — сказав Дуда.

Він наголосив, що під час війни вступ до НАТО буде неможливим для України, проте запрошення запустити процес обговорення питання щодо подальшого приєднання країни. Польща, за словами Дуди, як і інші країни Заходу закликає до подальшої підтримки України. Польський президент називає це ключовим безпековим питанням у Європі.

"Якщо Росія в цій війні переможе, то продовжуватиме свою агресивну політику, а якщо продовжуватиме свою агресивну політику, то практично очевидно, що нападе знову і матиме чергову війну наслідком російської агресії", — наголосив Анджей Дуда.

Також президент Польщі запевнив Володимира Зеленського, що Польща продовжуватиме підтримувати Україну.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що одна з європейських країн виступила проти вступу України до НАТО. На думку уряду, це стане початком третьої світової війни.