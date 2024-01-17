Украина может начать процесс вступления в НАТО до окончания войны, но есть важный нюанс

Для морального духа украинских защитников такой шаг был бы крайне важным

Украина может получить приглашение в НАТО и начать процесс вступления. Однако стать членом Альянса, пока продолжается полномасштабная война, страна не сможет.

Такое заявление сделал президент Польши Анджей Дуда в ходе пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Давосе. Об этом сообщает "Польское радио".

"Украина должна получить приглашение в НАТО, которое начало бы этот процесс. Это чрезвычайно важно также для морального духа защитников Украины", — сказал Дуда.

Он подчеркнул, что во время войны вступление в НАТО будет невозможным для Украины, однако приглашение запустить процесс обсуждения вопроса о дальнейшем присоединении страны. Польша, по словам Дуды, как и другие страны Запада, призывает к дальнейшей поддержки Украины. Польский президент называет это ключевым вопросом безопасности в Европе.

"Если Россия в этой войне победит, то будет продолжать свою агрессивную политику, а если будет продолжать свою агрессивную политику, то практически очевидно, что нападет снова и будет иметь очередную войну последствием российской агрессии", — подчеркнул Анджей Дуда.

Также президент Польши заверил Владимира Зеленского, что Польша продолжит поддерживать Украину.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что одна из европейских стран выступила против вступления Украины в НАТО. По мнению правительства, это станет началом третьей мировой войны.