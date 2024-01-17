Щоб все було, як у Європі. ЄС почне скринінг законів України - що це значить і скільки триватиме

Єврокомісія "відсканує" закони України на відповідність ЄС за понад тридцятьма критеріями

Євросоюз розпочне процес скринінгу українського законодавства у рамках переговорів про членство України в ЄС. З такою заявою в середу, 17 січня, виступила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час виступу в Європейському парламенті, що стосувався підсумків засідання Євроради 14-15 грудня та підготовки засідання 1 лютого.

"Демократичні інституції України виконують не лише наші рекомендації, а й прагнення свого народу. Ціла нація показує нам, як багато для них означає Європа. І я пишаюся тим, що наш Союз відповів на заклик України. Готуючись до переговорів про вступ, ми розпочинаємо процес скринінгу та формуємо рамки переговорів", — сказала фон дер Ляєн.

А тим часом ЄС почне також працювати над своїми власними реформами, щоб підготуватися до Союзу з 30 з гаком держав-членів. Наступного місяця Комісія викладе ці ідеї перед Європарламентом.

Що таке скринінг

Країна-кандидат перед вступом до Європейського Союзу має узгодити своє законодавство з європейським. Києву потрібно прийняти європейське право, перш ніж він зможе приєднатися до ЄС і зробити право ЄС частиною свого національного законодавства. Право ЄС, або ще "acquis ЄС" (читається як "акі" з наголосом на останню літеру), є сукупністю загальних прав і обов’язків, які є обов’язковими для всіх держав-членів ЄС.

У вузькому сенсі це охоплює такі розділи як вільний рух товарів, свободу пересування працівників, вільний рух капіталу, енергетичну політику, транспорт, захист прав споживачів, навколишнє середовище та ще десятки найменувань, зокрема, й щодо роботи ЗМІ. Всього їх 35.

Сюди ж входить відповідність установ, приміром, коли країна приєднується до ЄС, необхідно забезпечити представництво в установах ЄС (Європейському парламенті, Раді, Комісії, Суді) та інших органах, а також належне функціонування процедур прийняття рішень (таких права голосу, офіційні мови та інші процедурні правила), країна-кандидат повинна переконатися, що може брати участь у прийнятті рішень ЄС, створивши необхідні органи та механізми всередині країни. Після завершення переговорів про вступ спеціальні правила для проміжного періоду до вступу забезпечують безперебійну інтеграцію країни до структур ЄС. Після підписання Договору про вступ країні надається статус активного спостерігача в Європейському парламенті та Раді, а також у комітетах Комісії.

Відповідність цим розділам та законам ЄС є основою для переговорів та самого членства. Спочатку країна-кандидат приводить свої закони та правила у відповідність з правилами ЄС, а потім це обговорюється та аналізується сторонами.

Офіційний скринінг Єврокомісії означає, що ЄК сама перевірятиме результати після українського селф-скринінгу. Під час цього ЄК просканує українське законодавство на відповідність праву ЄС. Вона встановить умови за кожним із 35-ти розділів права ЄС. Умови також діляться на 2 типи: початкові й завершальні, для початку переговорів треба виконати початкові.

Що вже зробила Україна

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль після виступу фон дер Ляєн повідомив, що минулого року, щоб підготуватися до цього процесу, Україна провела селф-скринінг близько 28 тисяч актів права Євросоюзу і визначила ще майже 2,8 тисячі актів, які підлягають подальшій імплементації.

Україна провела селф-скринінг близько 28 тисяч актів права Євросоюзу

"Уряд постійно працює над тим, щоб наблизити наше законодавство до європейського. Щоб перетворити Україну на сучасну європейську державу. Щоб стати частиною європейської родини. І в ЄС бачать прогрес у цій роботі", — каже Шмигаль.

Процес справді почався у лютому 2023 року виявлення невідповідностей та прогалин, які необхідно усунути. Тепер такий скринінг проведе Єврокомісія.

Скільки триватиме скринінг?

Раніше висловлювалися припущення, що скринінг може зайняти у районі восьми місяців, про це заявляла віцепрем’єрка з питань євроінтеграції Ольга Стефанішина.

Водночас "Європейська правда" пише, що процес скринінгу розпочнеться негайно. Про це сказала речниця Єврокомісії Ана Пісонеро.

"Перший крок – сформувати мультидисциплінарні команди, які покривають всі acquis. Ви знаєте, що процес скринінгу означає аналітичну перевірку EU acquis. Ви знаєте, що EU acquis, коли мова йде про передвступні переговори, поділене на 33 розділи… Тож перший крок – сформувати міждисциплінарні команди, і робота розпочнеться негайно", – зазначила Пісонеро.

Які кроки далі

В останньому звіті Єврокомісії було названо кілька сфер, які потребують покращення. Прогрес мають оцінити у наступному звіті у березні 2024 року, тому чекаємо також його. Зокрема, у сьогоднішній промові фон дер Ляєн згадала законопроєкт, який обмежить владу олігархів. Це було однією з вимог, до них ще входять створення законодавчої бази та імплементації законів про захист прав національних меншин, ЗМІ та освіти. Потім Комісія звітуватиме про хід виконання цих заходів та завершить роботу над структурою переговорів.

Очікувалося, що переговорну рамку також представлять у березні 2024 року, вона визначатиме структуру переговорів, що має бути розділена на 3 частини: принципи, що регулюють переговори, суть переговорів та порядок переговорів. Після того як країни-члени ухвалять рамки переговорів, головна чергова країна по Раді ЄС представить узгоджену Загальну позицію ЄС, знаменуючи офіційний початок переговорів про вступ. Рамки переговорів будуть оприлюднені на цьому етапі.

Разом з тим, до переговорів треба буде привести своє законодавство у відповідність до європейського. Прогрес у виконанні кожного розділу має бути схвалений всіма членами ЄС. Далі кожен пункт зі списку права ЄС по суті й стає предметом переговорів, включаючи останній пункт "Інші питання" як простір для додаткових вимог.

У разі успішного завершення переговорів та підтримки з Боку Євроради, Єврокомісії та Європарламенту всі 27 країн повинні будуть підписати та ратифікувати угоду про членство з Україною (іноді для цього може знадобитись і загальнонаціональний референдум). Щодо термінів, раніше називався 2030-ий рік як орієнтовний термін для приєднання.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 8 листопада Європейська комісія рекомендувала розпочати переговори про приєднання України та Молдови. Під час саміту Європейської ради у грудні лідери країн ратифікували рішення про офіційне відкриття переговорів.