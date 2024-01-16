Парламент ЄС наполягає на позбавленні Угорщини права голосу і не лише: подробиці та дата голосування

Парламент ЄС має намір подати позов до Верховного суду

Євродепутати мають намір позбавити Угорщину права голосу у Раді ЄС. Резолюцію розглянуть у четвер, 18 січня.

Про це повідомляє Euractiv. Крім того, депутати вимагають розслідувати законність рішення Єврокомісії про те, щоб розморозити 10 млрд євро для Угорщини, яке було ухвалено у грудні 2023 року. Після цього може бути позов до Верховного суду ЄС і вотум осуду.

"Ми також посилаємо Єврокомісії сильний меседж: якщо вони просто розподілять мільярди євро, щоб уникнути вето Угорщини, їм це не зійде з рук", — сказав у коментарі виданню євродепутат від "зелених" Даніель Фрейнд, який є одним із провідних учасників переговорів щодо резолюції.

Законодавці звинувачують Єврокомісію у тому, що вона піддалася шантажу Угорщини напередодні переговорів щодо членства України у ЄС. Більшість із них стверджує, що рішення Комісії виділити кошти не було засноване на об’єктивних покращеннях у судовій системі та верховенстві закону Угорщини, як стверджує виконавчий директор ЄС.

"[Президент Комісії] Урсула фон дер Ляйєн дозволила Віктору Орбану шантажувати себе і передала Угорщині 10 мільярдів євро платників податків, попри масову корупцію в країні. Європейський парламент не згоден з цим і оскаржуватиме її рішення в Європейському суді", — заявив Euractiv депутат Європарламенту Моріц Кернер.

Нагадаємо, що 16 січня прем’єр Словаччини Фіцо заявив, що для позбавлення Угорщини права голосу в ЄС потрібна згода всіх країн-членів, а нинішній уряд Словаччини ніколи на це не погодиться.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що проросійський депутат зі Словаччини Мирослав Радаковський заявив, що треба почати домовлятися з Росією, щоби припинити війну в Україні. Інакше слов’яни "знищать" Західну Європу.