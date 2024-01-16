Парламент ЕС настаивает на лишении Венгрии права голоса и не только: подробности и дата голосования

Парламент ЕС намерен подать иск в Верховный суд

Евродепутаты намерены лишить Венгрию права голоса в Совете ЕС. Резолюцию рассмотрят в четверг, 18 января.

Об этом сообщает Euractiv. Кроме того, депутаты требуют расследовать законность решения Еврокомиссии о том, чтобы разморозить 10 млрд евро для Венгрии, которое было принято в декабре 2023 года. За этим может последовать иск в Верховный суд ЕС и вотум порицания.

"Мы также посылаем Еврокомиссии сильный месседж: если они просто распределят миллиарды евро во избежание вето Венгрии, им это не сойдет с рук", — сказал в комментарии изданию евродепутат от "зеленых" Даниэль Фрейнд, который является одним из ведущих участников переговоров по резолюции.

Законодатели обвиняют Еврокомиссию в том, что она поддалась шантажу Венгрии накануне переговоров о членстве Украины в ЕС. Большинство из них утверждает, что решение Комиссии выделить средства не было основано на объективных улучшениях в судебной системе и верховенстве закона Венгрии, как утверждает исполнительный директор ЕС.

"[Президент Комиссии] Урсула фон дер Ляйен позволила Виктору Орбану шантажировать себя и передала Венгрии 10 миллиардов евро налогоплательщиков, несмотря на массовую коррупцию в стране. Европейский парламент не согласен с этим и будет оспаривать ее решение в Европейском суде", — заявил Euractiv депутат Европарламента Мориц Кёрнер.

Напомним, что 16 января премьер Словакии Фицо заявил, что для лишения Венгрии права голоса в ЕС необходимо согласие всех стран-членов, а нынешнее правительство Словакии никогда на это не согласится.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что пророссийский депутат из Словакии Мирослав Радаковский заявил, что нужно начать договариваться с Россией, чтобы прекратить войну в Украине. В противном случае славяне "уничтожат" Западную Европу.