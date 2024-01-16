А як же погрози про ембарго? У ЄС здивували заявою щодо імпорту товарів з України

Заклики до блокування імпорту вражають

У той час, як Єврокомісія намагається знайти компроміс щодо поширення торговельних пільг на Україну, європейські виробники харчових продуктів наголошують на тому, що ЄС необхідно "більше, а не менше" поставок з Києва. Зокрема йдеться про постачання цукру.

Таку думку висловили представники компанії Coca-Cola, Barilla та Lactalis. Про це пише Euraktiv.

"Комітет європейських споживачів цукру вражений закликами до блокування імпорту цукру з України", – кажуть в асоціації, що представляє споживачів цукру в секторі харчових продуктів і напоїв, реагуючи на заклик фермерів обмежити імпорт товарів з України. Їхня заява прямо суперечить вимогам виробників цукрових буряків ЄС.

Видання зазначає, що Європейська комісія розглядає можливість продовження ще на рік лібералізації імпорту з Україн після закінчення терміну її дії 5 червня 2024 року, повідомили джерела в ЄС. Дискусії тривають, як розуміє Euractiv, на тлі розбіжностей у поглядах між торгівлею та сільськогосподарськими послугами. Але мета полягає в тому, щоб прийняти пропозицію в короткий термін.

"ЄС має структурний дефіцит цукру", – йдеться у тій же заяві асоціації, оскільки промисловість потребує "більше цукру з України (і Європи та інших стійких джерел) – не менше!" і "впевненість у тому, що Україна залишатиметься відкритим як джерело постачання в довгостроковій перспективі, оскільки альтернативні джерела настільки обмежені".

Згідно з даними Комісії про ринок ферм, імпорт цукру з України зріс з 40 172 тонн у 2021/22 році до 406 777 тонн у 2022/23 році.

Це підштовхнуло європейських буряківників об’єднатися з фермерськими асоціаціями COPA та COGECA та іншими виробниками харчових продуктів та просити комісара з питань сільського господарства Януша Войцеховського обмежити приплив сільськогосподарської продукції з України.

Але європейські виробники хлібобулочних виробів, шоколаду, кондитерських виробів, безалкогольних напоїв, консервованих фруктів і джемів припускають, що сплеск імпорту необхідний, щоб "зменшити дефіцит цукру в ЄС" і "надати харчовій промисловості ЄС потужність і впевненість у збільшенні високих показників".

Відповідно до останнього огляду ринку ЄС від Комісії, "очікується, що світовий баланс цукру у 2023/24 роках буде дефіцитним четвертий рік поспіль, що спричинено зниженням виробництва в основних виробниках Індії та Таїланді, в основному через несприятливі погодні умови".

Раніше "Телеграф" писав, що Міністерство сільського господарства Румунії та фермери, які блокують кордон з Україною, досягли угоди, кілька вимог протестувальників було задоволено. Однак це не означає негайного припинення протестів.