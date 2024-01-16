Польща домовилася з перевізниками: коли розблокують кордон з Україною

Перевізники вирішили "дати уряду час попрацювати"

Польські перевізники, які з листопада блокують прикордонні переходи з Україною, досягли згоди з урядом щодо деяких вимог. У зв’язку з цим вони призупиняють свій протест із 13:00 17 січня.

"Це не кінець, але протест буде припинено... Ми домовилися про певні умови, ми дамо уряду час попрацювати, оскільки це новий уряд", — заявив Томаш Борковський із Комітету захисту перевізників та роботодавців транспорту, його слова цитує агентство Reuters.

Міністерство інфраструктури Польщі організувало пресконференцію, яка запланована на 13:00 за київським часом 16 січня. На ній має бути підписано угоду з перевізниками.

Нагадаємо, польські фермери вирішили призупинити акцію протесту на прикордонному переході з Україною в Медиці після того, як уряд погодився на їхні вимоги на початку місяця. Проте перевізники продовжували блокувати три інші КПП на українсько-польському кордоні.

Польські фермери почали блокувати пункт пропуску на кордоні з Україною ще 23 листопада 2023 року. Вони припиняли протести із 24 грудня, але 4 січня знову повернулися до протестів. Вони заявляли про готовність блокувати кордон до 3 лютого.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Міністерство сільського господарства Румунії та фермери, які блокують кордон з Україною, досягли угоди, кілька вимог протестувальників було задоволено. Однак це не означає негайного припинення протестів.